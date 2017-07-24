"Левада": треть голосовавших против реновации готовы идти на митинги

Более трети жителей Москвы, проголосовавших против программы по сносу пятиэтажек, готовы принять участие в акциях протеста против так называемой реновации, сообщает РБК со ссылкой на данные "Левада-центра".

Его сотрудники опросили как жителей домов, попавших в списки на снос, так и людей из домов по соседству, на которых также может распространиться реновация.

По сообщению "Левада-центра", почти 40 процентов потенциальных участников акций – люди старше 55 лет.

Закон о реновации в Москве был подписан президентом Владимиром Путиным 1 июля. Первоначально программа была рассчитана на 15 лет. Сейчас ее реальный срок составляет 25 лет. В середине июля стало известно, что в списки на снос могут быть включены еще полторы тысячи домов, и их общее количество превысит пять тысяч.

Стоимость реновации оценивается в три триллиона рублей. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей. В городе неоднократно проводились акции протеста.