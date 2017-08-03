Кубанская активистка Полюдова объявила голодовку в колонии

Новороссийская активистка Дарья Полюдова, осужденная по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму, объявила голодовку из-за жестокого обращения в колонии.

Мать осужденной сообщила правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что другие заключенные издеваются над ней потому, что она – политзаключенная. За этим может стоять администрация исправительного учреждения, уточнила Татьяна Полюдова.

В декабре 2015 года суд приговорил Дарью Полюдову к двум годам колонии-поселения, признав экстремистским сделанный ею перепост картинки с текстом "Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине", а также запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за все теракты и беды в России на президента Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим.

В начале октября 2016 года Полюдова обратилась с жалобой на приговор в Европейский суд по правам человека.