В Москве проходят пикеты в защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза

В Москве у здания Администрации президента России активисты проводят одиночные пикеты в защиту корреспондента "Новой газеты" Али Феруза, которого суд постановил депортировать в Узбекистан. Полиция задержала ЛГБТ-активиста Евгения Павловского, сообщается в группе акции в фейсбуке. Причина задержания неизвестна. Аналогичные акции сегодня пройдут в Петербурге, Вильнюсе и Берлине.

В защиту Феруза выступили международные правозащитные организации "Репортеры без границ", Amnesty International и Human Rights Watch. Правозащитники утверждают, что в Узбекистане журналиста могут ждать пытки. Как сообщил "Открытой России" главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, сейчас редакция ведет переговоры о возможности вывезти Феруза в одну из стран Евросоюза – для этого ему необходим паспорт Красного Креста.

В Совете по правам человека выдворение Феруза назвали нарушением российской Конституции. В Кремле при этом заявили, что власти не могут "закрыть глаза" на якобы допущенные журналистом нарушения миграционного законодательства.

Али Феруз (Худоберди Нурматов) был задержан во вторник в Москве у здания редакции "Новой газеты". За день до этого он подал жалобу на решение об отказе предоставить ему политическое убежище в России. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза в Узбекистан. После этого он пытался покончить с собой. В 2012 году у Феруза украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам журналиста, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.

