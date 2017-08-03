Суд оштрафовал Леонида Волкова на 300 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. Об этом оппозиционер сообщил в своем твиттере.

Суд признал виновным Волкова в том, что он с "использованием агитационных материалов организовал скрытую форму публичного мероприятия". Волков при этом заявил, что 8-9 июля сторонники Навального не участвовали в митингах и пикетах, а лишь раздавали листовки в рамках так называемого "Агитсубботника". Он считает, что возбужденные административные дела являются "открытым политическим преследованием за организацию политической кампании".

Ранее в четверг Навального, Волкова и их соратника Николая Ляскина вызвали в полицию для составления административных протоколов из-за проведения "Агитсубботника".

22 июня Волков был арестован на пять суток за то, что 12 июня вел на YouTube-канале "Навальный.Live" прямую трансляцию с антикоррупционных митингов.

