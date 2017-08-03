Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Суд оштрафовал Леонида Волкова на 300 тысяч рублей

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей главу предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга. Об этом оппозиционер сообщил в своем твиттере.

Суд признал виновным Волкова в том, что он с "использованием агитационных материалов организовал скрытую форму публичного мероприятия". Волков при этом заявил, что 8-9 июля сторонники Навального не участвовали в митингах и пикетах, а лишь раздавали листовки в рамках так называемого "Агитсубботника". Он считает, что возбужденные административные дела являются "открытым политическим преследованием за организацию политической кампании".

Ранее в четверг Навального, Волкова и их соратника Николая Ляскина вызвали в полицию для составления административных протоколов из-за проведения "Агитсубботника".

22 июня Волков был арестован на пять суток за то, что 12 июня вел на YouTube-канале "Навальный.Live" прямую трансляцию с антикоррупционных митингов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG