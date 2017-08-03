Навального, Волкова и Ляскина вызвали в полицию из-за "Агитсубботника"

Алексея Навального и его соратников – Леонида Волкова и Николая Ляскина – вызвали в полицию в связи с проведением так называемого Агитационного субботника 8–9 июля. В полиции сочли, что оппозиционеры с помощью YouTube организовали "незаконное массовое мероприятие". Волков при этом заявил, что 8–9 июля сторонники Навального не участвовали в митингах и пикетах, а лишь раздавали листовки. Он считает, что возбужденные административные дела являются "открытым политическим преследованием за организацию политической кампании".

О том, что Навального, Волкова и Ляскина вызвали в полицию, стало известно накануне вечером. Оппозиционеров подозревают в повторном нарушении правил проведения митинга. По этой статье им грозит до 30 суток административного ареста.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В регионах открылись почти 70 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Волков является руководителем федерального предвыборного штаба Навального, Ляскин возглавляет московский штаб. Во время "Агитационного субботника" 8–9 июля по всей России были задержаны около 200 активистов, в числе задержанных были те, кто раздавал листовки или просто держал в руках воздушный шар с надписью "Навальный-2018".