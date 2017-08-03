Суд оштрафовал Навального на 300 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы признал виновным оппозиционера Алексея Навального в повторном нарушении правил проведения митинга и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

Ранее по аналогичным делам были оштрафованы глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков – на 300 тысяч рублей, и руководитель московского штаба Николай Ляскин – на 250 тысяч рублей.

В четверг оппозиционеров вызвали в полицию для составления административных протоколов за проведение так называемого "Агитационного субботника" 8-9 июля. Их обвинили в организации "незаконного массового мероприятия" с помощью YouTube.

Во время "Агитационного субботника" в поддержку участия Навального в выборах президента 8-9 июля по всей России были задержаны около 200 активистов, в числе задержанных были те, кто раздавал листовки или просто держал в руках воздушный шар с надписью "Навальный-2018".

Навальный, Волков и Ляскин отбыли административные аресты за нарушение правил проведения митинга за акции 26 марта и 12 июля.

