Крымского активиста Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев

Суд в аннексированном Россией Крыму в пятницу приговорил проукраинского активиста из аннексированного Крыма Владимира Балуха к тем годам и семи месяцам колонии а также штрафу. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода).

Балуха признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Сторона обвинения требовала назначить ему более пяти лет колонии.

Владимир Балух был арестован в декабре минувшего года. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски дома у него и его матери. Следствие утверждает, что там нашли тротиловые шашки и патроны. Сам Владимир Балух на одном и заседаний рассказал, что ему ранее угрожали подкинуть оружие.

"Крымская правозащитная группа считает", что преследование активиста связано с его проукраинской позицией, а правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.