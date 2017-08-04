Сайту Радио Свобода исполнилось 20 лет

4 августа исполнилось 20 лет сайту Русской службы Радио Свобода. В 1997 году он содержал разделы новостей и рубрики - "Права человека", "Россия", "Время и мир", "Культура". По этой ссылке можно прочитать новости, вышедшие на сайте 20 лет назад.

Сейчас сайт Радио Свобода представляет собой мультимедийный портал, включающий в себя ленты новостей, радио- и видеопрограммы, специальные и авторские проекты - "Признаки жизни", "Цитаты Свободы", "Телескоп", "Мнения", "Культурный дневник", "Атлас мира" и другие.

Посетители сайта могут следить за прямыми трансляциями важных событий из России и других стран мира, слушать эфир Радио Свобода в режиме он-лайн, смотреть выпуски видеоновостей, знакомиться с текстовым содержанием видео- и радиопрограмм РС. Аккаунты Радио Свобода открыты в Facebook, Twitter, YouTube и других социальных сетях.

Ежемесячно сайт Радио Свобода регистрирует около 7 миллионов посещений, около 2,5 миллионов из них – уникальные пользователи.

6 августа, в воскресенье, в 21.00 в эфир Радио Свобода выйдет программа Ивана Толстого из цикла "Мифы и репутации", посвященная двадцатилетнему юбилею сайта.