Защита обжаловала решение о выдворении Али Феруза из России

Адвокат Даниил Хаймович, представляющий интересы корреспондента "Новой газеты" Али Феруза, обжаловал решение суда о выдворении журналиста из России. Об этом сообщает "Интерфакс". Адвокат также рассказал, что подал административный иск из-за отказа МВД предоставить Ферузу временное убежище.

Ранее в пятницу Европейский суд по правам человека указал российским властям, что Феруза нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге.

1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза (Худоберди Нурматова) в Узбекистан. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище.

В защиту корреспондента "Новой" выступили журналисты, международные правозащитные организации и президентский Совет по правам человека. В Кремле заявили, что власти не могут "закрыть глаза" на якобы допущенные журналистом нарушения миграционного законодательства.

Феруз не может вернуться в Узбекистан, так как там ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.

