ЕСПЧ: Феруза нельзя выдворять из России до рассмотрения его жалобы

Европейский суд по правам человека указал российским властям, что журналиста "Новой газеты" Али Феруза нельзя выдворять в Узбекистан в течение всего времени рассмотрения его дела в Страсбурге. Об этом у себя в фейсбуке написал юридический директор Правозащитного центра "Мемориал" Кирилл Коротеев.

Али Феруз (Худоберди Нурматов) был задержан во вторник. За день до этого он подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище. 1 августа Басманный суд Москвы постановил депортировать Феруза в Узбекистан.

В защиту корреспондента "Новой" выступили журналисты, а также международные правозащитные организации "Репортеры без границ", Amnesty International и Human Rights Watch. В президентском Совете по правам человека выдворение Феруза назвали нарушением российской Конституции. В Кремле при этом заявили, что власти не могут "закрыть глаза" на якобы допущенные журналистом нарушения миграционного законодательства.

В 2012 году у Али Феруза украли паспорт. Вернуться на родину, чтобы восстановить документы, он не может. По словам журналиста, в Узбекистане ему может быть предъявлено обвинение в сотрудничестве с террористическими организациями.