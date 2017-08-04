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Суд продлил испытательный срок Навальному по требованию ФСИН

Политик Алексей Навальный

Симоновский суд Москвы продлил на год испытательный срок политику Алексею Навальному по требованию Федеральной службы исполнения наказаний в связи с его участием в антикоррупционной акции 12 июня. Таким образом, испытательный срок Навального закончится в декабре 2020 года.

Навальный считает, что требование ФСИН связано с его намерением участвовать в выборах президента России в 2018 году. В июне Навальный был арестован на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

Навальный приговорен к пяти годам условного лишения свободы по делу "Кировлеса" и еще к трем с половиной – по делу "Ив Роше". 29 июня ФСИН предупредила оппозиционера о возможной замене условного срока на реальный – из-за акции 12 июня. ФСИН уже дважды обращалась в суд с требованием отправить Навального в колонию, однако оба раза суд отклонял просьбы ведомства.

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