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Навальный объяснил требование ФСИН нежеланием допустить его к выборам

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Алексей Навальный считает, что требование ФСИН о продлении ему испытательного срока связано с его намерением участвовать в выборах президента России в 2018 году. "Добавят ещё год, в течение которого я не смогу баллотироваться", – заявил оппозиционер в своем блоге.

По мнению Навального, само требование ФСИН при этом связано с тем, что Кремлю пока не удается придумать "образ будущего", с которым на выборы-2018 мог бы пойти Владимир Путин. О том, что эта работа идет с трудом, накануне сообщила газета "Ведомости".

ФСИН потребовала продлить испытательный срок Навальному из-за его участия в антикоррупционной акции в Москве 12 июня. Ранее ведомство дважды просило суд заменить оппозиционеру условный срок на реальный, однако эти обращения были отклонены.

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