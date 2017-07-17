Навальный объяснил требование ФСИН нежеланием допустить его к выборам

Алексей Навальный считает, что требование ФСИН о продлении ему испытательного срока связано с его намерением участвовать в выборах президента России в 2018 году. "Добавят ещё год, в течение которого я не смогу баллотироваться", – заявил оппозиционер в своем блоге.

По мнению Навального, само требование ФСИН при этом связано с тем, что Кремлю пока не удается придумать "образ будущего", с которым на выборы-2018 мог бы пойти Владимир Путин. О том, что эта работа идет с трудом, накануне сообщила газета "Ведомости".

ФСИН потребовала продлить испытательный срок Навальному из-за его участия в антикоррупционной акции в Москве 12 июня. Ранее ведомство дважды просило суд заменить оппозиционеру условный срок на реальный, однако эти обращения были отклонены.