Лианозовская школа. Эфир в 18.05

Как политика, история, война, лагеря и бедность породили уникальный художественный мир авторов Лианозова? Каким образом участники группы и основатель школы Евгений Кропивницкий оказались связаны с художественным авангардом 20-х годов? Что такое послевоенные бараки, а также “барачная поэзия” Игоря Холина и минимализм Всеволода Некрасова? "Живу-вижу" и "свобода есть свобода есть свобода". Биографии боевых офицеров, авантюристов и лагерников. Эстетическое противостояние советской власти: Оскар Рабин как “главнокомандующий советским арт-сопротивлением”. Лианозовцы и "Бульдозерная выставка". Социальная ориентированность и критика, метафизика и вечные ценности в работах и стихах авторов Лианозовской школы. Поставангард лианозовцев в общеевропейском контексте. Лианозовцы как предтечи московского концептуализма и акционизма.

Иван Ахметьев, поэт, составитель сборников стихов Яна Сатуновского и Евгения Кропивницкого; Александр Макаров-Кротков, поэт; Милена Орлова, арт-критик, главный редактор газеты The Art Newspaper Russia; Александра Обухова, искусствовед, куратор архива Музея современного искусства Гараж.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова