Стресс на пляже

Как меняются представления россиян об отдыхе? В последние годы, и особенно в 2017-м, число жителей России, фактически продолжающих работать, находясь в отпуске, – остающихся на связи с коллегами, участвующих в принятии решений, отвечающих на рабочие звонки, пользующихся соцсетями и мессенджерами и регулярно проверяющих рабочую почту – выросло почти вдвое. Международная метапоисковая система Momondo организовала опрос почти 25 тысяч потребителей всевозможных туристических услуг в 23 государствах мира и выяснила, что большинство подобных трудоголиков среди жителей России – люди старше 35 лет.
Рабочие звонки – первое, от чего обычно отказываются люди во время отпуска. Но так, судя по данным исследования, поступают лишь 40 процентов российских отпускников в этом году. Еще меньше, только 37 процентов, отключаются также от переписок в мессенджерах или по СМС, и только 34 процента российских путешественников забывают о рабочей почте. Всего 24 процента опрошенных перестают следить за новостями, и столько же – пользоваться соцсетями. В прошлом году подобные ответы звучали в два раза чаще.
Примечательно, что те, кто отключается, чаще страдают от постотпускной хандры. Среди российских туристов, которые отказываются от рабочих переписок, 41 процент признались, что всегда грустят с возобновлением трудовых будней, а из тех, кто остается на связи, подобное чувство испытывают только 22 процента. При этом молодые путешественники чаще отключаются от работы и новостей – 43 процента респондентов в возрасте 18–35 лет не созваниваются с коллегами и партнерами и почти треть не следят за тем, что сообщают СМИ. Люди старшего возраста, напротив, опасаются выпасть из рабочей жизни – среди туристов 56–65 лет только 33 процента перестают отвечать на звонки коллег и 8 процентов – следить за новостями.
Данное исследование было проведено по заказу Momondo в 2017 году среди жителей 23 государств: Австрии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Испании, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. В опросе участвовали 24 700 человек, в том числе примерно 2000 респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины.
Как и почему трансформировалось мировосприятие российских отпускников, что такое "work-life balance" и как эволюционировал за последнее время стереотипный образ российского туриста за границей? На эти и другие вопросы в интервью Радио Свобода отвечает представитель Momondo в России Ирина Рябовол:
– Удалось ли во время этого исследования установить какие-то факты, которые вас саму поразили?
– Прежде всего то, что число людей, которые работают и в отпуске, то есть принимают рабочие звонки, отвечают на рабочие письма или элементарно общаются с коллегами в мессенджере по рабочим вопросам, выросло за последний год практически в два раза. Это общемировой тренд – где-то это заметно чуть меньше, где-то больше. Например, среди австрийцев, немцев, финнов, бразильцев, поляков, португальцев больше людей, которые чаще отказываются на отдыхе от рабочего общения. А, например, среди американцев, британцев, австралийцев – больше трудоголиков. Россия в этом контексте занимает середину.
– И как вы сами объясняете такие цифры?
– Известно, что в Германии, в Северной Европе всем известно такое понятие, как соблюдение здорового баланса между работой и частной жизнью, "work-life balance". Это обыденное нормальное явление, что, уходя в отпуск, люди передают свои дела другим коллегам и полностью отстраняются от трудовой деятельности. И даже когда они не в отпуске, они уходят с работы в строго определенные часы и уже не взаимодействуют с коллегами после 6–7 вечера, а порой даже и после 5 часов, в некоторых странах. Вообще рост числа работающих во время отпуска россиян и жителей других стран связан с доступностью технологий, позволяющих все время находиться на связи. Если 15–20 лет назад звонок домой из заграничной поездки обходился дорого, приходилось звонить из телефона-автомата с помощью карточки и платить за это большие деньги, а о повсеместном Wi-Fi вообще не мечтали, то сегодня интернет и связь – просто неотъемлемые атрибуты любого путешествия.
Известно такое понятие, как соблюдение здорового баланса между работой и частной жизнью, "work-life balance"
Второй момент – очень плотная новостная повестка и доступность информации в современном мире. Жизнь создает ощущение, что если ты не будешь в курсе новостей даже один день, то буквально выпадешь из реальности. Часто у людей формируется самая настоящая фобия – боязнь оказаться не в курсе. Также не стоит забывать о смене принципов формата и подходов к работе, произошедшей за последние годы. Многие люди стали уходить от офисной работы, начинать свое дело, работать фрилансерами. А тут уже говорить о полноценном отпуске не приходится – заказчики выполнения проекта ждать не будут. Еще развился класс так называемых "цифровых кочевников" – людей, комбинирующих работу и путешествие. Но это отдельный случай.
Часто у людей формируется самая настоящая фобия – боязнь оказаться не в курсе
– В целом восприятие россиянами своего отдыха как-то связано с общепринятыми типовыми отношениями работодателя и наемного работника в России? Согласно Трудовому кодексу, отвлекать по рабочим делам сотрудников, которые находятся в отпуске, запрещено. Но ведь это правило соблюдается крайне редко.
– Безусловно, определенная культура таких отношений в российском обществе есть. Это особенно хорошо становится понятно, когда ты получаешь опыт работы в международной, иностранной компании и видишь отношение коллег-иностранцев к одинаковым задачам, к тому же самому рабочему процессу. И понимаешь, что в нашем культурном коде зашит некий испуганный трудоголизм и желание показать свою трудоспособность. Мы вкладываем гораздо больше эмоций в свою работу. Перевес у россиян в этой схеме "work-life balance" чаще всего оказывается в рабочей сфере, нежели в личной жизни. Пусть не у всех, я в России таких людей встречаю повсеместно и постоянно.
– Неизбежно, мне кажется, тут сказывается еще такая общая нервозность российского общества, боязнь потери места, потери навыков. Тут невозможно не говорить о социально-экономических причинах.
– Я хотела бы еще обратить внимание на то, что у жителей России с возрастом желание всегда быть в курсе всех рабочих дел, участвовать в рабочих процессах постоянно усиливается. В нашем исследовании прослеживается прямая корреляция возраста респондентов с их ответами на вопрос – продолжают ли они делать рабочие звонки, писать письма и сообщения, даже когда не находятся на рабочем месте. Те, кто старше, делает это гораздо чаще. То же самое с мессенджерами, чтением новостей и пользованием социальными сетями.
– При этом существует стереотипный образ россиянина, и особенно жителя России на отдыхе, не очень интересующегося различными новостями, так же как и новыми видами отдыха, странами, возможностями.
– Да, если мы посмотрим на тип отдыха, который выбирают россияне, то пляжный отдых остается самым популярным. Этот тренд не меняется годами, а мы подобные исследования проводим уже четвертый год. Процент любителей пляжного отдыха стабильно остается на отметке более 60 процентов. Но, например, дорожные путешествия стали выбирать больше людей в этом году, если сравнить с 2015 годом – в два раза больше. В любом случае постепенно изменения происходят. И такого массового "пакетного туризма" в том виде, как еще 10 лет назад, уже нет, и привычного всем типажа российских туристов уже становится все меньше.
Процент любителей пляжного отдыха стабильно остается на отметке более 60 процентов
И экономический кризис этому только сопутствует. Например, когда сильно упал рубль по отношению к основным иностранным валютам и закрыли в этот же момент доступ к любимым всеми Египту и Турции, то люди начали больше думать о самостоятельном туризме и искать различные пути – куда же им поехать. Мы это отметили по своей статистике моментально! Индивидуальные запросы на сайте даже в уже знакомые им по пакетным турам места, в ту же турецкую Анталию, выросли в несколько раз. Люди знали это место, но уже размышляли, как им без обращения в турагентство (потому что чартерных рейсов нет) организовать самим свое путешествие.
– Нынешнее политическое противостояние России с очень многими государствами мира как-то повлияло на настроение россиян и на их желание провести отпуск в том или ином месте?
– Во время пикового кризисного времени 2014–2015 годов, в связи с началом войны на Украине, с обострением взаимоотношений Москвы с Вашингтоном, мы заметили, что россияне стали меньше искать перелеты в США. Опять же был интересный момент, когда последние президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп – тут же интерес к Штатам со стороны россиян начал расти! Мы видели очень много примеров, когда люди добирались до своего любимого Красного моря, чтобы отдохнуть либо в Израиле, либо даже пересекали со стороны Израиля границу и доезжали до знакомых египетских отелей.
– Есть ли сейчас в мире и внутри самой России места, которые обладают хорошим потенциалом для того, чтобы стать модными и популярными направлениями для россиян в ближайшее время, с учетом всего того, что вы сказали?
– Есть забавный пример. Я не скажу, что это массовый тренд и что "все туда едут", но все больше и больше россиян начинают интересоваться такими странами, как Исландия и Португалия. В силу того, что первая страна отлично себя показала на чемпионате Европы по футболу в 2016 году, а вторая страна его выиграла. О них стали много говорить, упоминать в российских СМИ все чаще и чаще, и люди стали интересоваться этим государствами в целом. Если говорить о действительно массовом туризме, то, наверное, на данный момент сложно найти какое-то такое направление, которое пока еще незнакомо. Если туда все еще не везут "пакетные группы", то значит, там нет привычной для россиян инфраструктуры. В самой России огромный потенциал имеется у озера Байкал. Но билеты туда, к сожалению, стоят дороже, чем перелет в любую европейскую страну. Люди все-таки выбирают отпуск здесь и сейчас, а не мечты о каких-то дальних направлениях или размышления о том, а не поехать ли на Байкал, да только как туда добраться. Когда они начинают смотреть на российские цены, на сложность логистики путешествия, то чаще всего отказываются от таких планов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.