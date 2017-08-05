Стресс на пляже

Как меняются представления россиян об отдыхе? В последние годы, и особенно в 2017-м, число жителей России, фактически продолжающих работать, находясь в отпуске, – остающихся на связи с коллегами, участвующих в принятии решений, отвечающих на рабочие звонки, пользующихся соцсетями и мессенджерами и регулярно проверяющих рабочую почту – выросло почти вдвое. Международная метапоисковая система Momondo организовала опрос почти 25 тысяч потребителей всевозможных туристических услуг в 23 государствах мира и выяснила, что большинство подобных трудоголиков среди жителей России – люди старше 35 лет.

Рабочие звонки – первое, от чего обычно отказываются люди во время отпуска. Но так, судя по данным исследования, поступают лишь 40 процентов российских отпускников в этом году. Еще меньше, только 37 процентов, отключаются также от переписок в мессенджерах или по СМС, и только 34 процента российских путешественников забывают о рабочей почте. Всего 24 процента опрошенных перестают следить за новостями, и столько же – пользоваться соцсетями. В прошлом году подобные ответы звучали в два раза чаще.

Примечательно, что те, кто отключается, чаще страдают от постотпускной хандры. Среди российских туристов, которые отказываются от рабочих переписок, 41 процент признались, что всегда грустят с возобновлением трудовых будней, а из тех, кто остается на связи, подобное чувство испытывают только 22 процента. При этом молодые путешественники чаще отключаются от работы и новостей – 43 процента респондентов в возрасте 18–35 лет не созваниваются с коллегами и партнерами и почти треть не следят за тем, что сообщают СМИ. Люди старшего возраста, напротив, опасаются выпасть из рабочей жизни – среди туристов 56–65 лет только 33 процента перестают отвечать на звонки коллег и 8 процентов – следить за новостями.

Данное исследование было проведено по заказу Momondo в 2017 году среди жителей 23 государств: Австрии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Испании, Канады, Китая, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Румынии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. В опросе участвовали 24 700 человек, в том числе примерно 2000 респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет, как мужчины, так и женщины.

Как и почему трансформировалось мировосприятие российских отпускников, что такое "work-life balance" и как эволюционировал за последнее время стереотипный образ российского туриста за границей? На эти и другие вопросы в интервью Радио Свобода отвечает представитель Momondo в России Ирина Рябовол:

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– Удалось ли во время этого исследования установить какие-то факты, которые вас саму поразили?

– Прежде всего то, что число людей, которые работают и в отпуске, то есть принимают рабочие звонки, отвечают на рабочие письма или элементарно общаются с коллегами в мессенджере по рабочим вопросам, выросло за последний год практически в два раза. Это общемировой тренд – где-то это заметно чуть меньше, где-то больше. Например, среди австрийцев, немцев, финнов, бразильцев, поляков, португальцев больше людей, которые чаще отказываются на отдыхе от рабочего общения. А, например, среди американцев, британцев, австралийцев – больше трудоголиков. Россия в этом контексте занимает середину.

– И как вы сами объясняете такие цифры?

– Известно, что в Германии, в Северной Европе всем известно такое понятие, как соблюдение здорового баланса между работой и частной жизнью, "work-life balance". Это обыденное нормальное явление, что, уходя в отпуск, люди передают свои дела другим коллегам и полностью отстраняются от трудовой деятельности. И даже когда они не в отпуске, они уходят с работы в строго определенные часы и уже не взаимодействуют с коллегами после 6–7 вечера, а порой даже и после 5 часов, в некоторых странах. Вообще рост числа работающих во время отпуска россиян и жителей других стран связан с доступностью технологий, позволяющих все время находиться на связи. Если 15–20 лет назад звонок домой из заграничной поездки обходился дорого, приходилось звонить из телефона-автомата с помощью карточки и платить за это большие деньги, а о повсеместном Wi-Fi вообще не мечтали, то сегодня интернет и связь – просто неотъемлемые атрибуты любого путешествия.

Известно такое понятие, как соблюдение здорового баланса между работой и частной жизнью, "work-life balance"

Второй момент – очень плотная новостная повестка и доступность информации в современном мире. Жизнь создает ощущение, что если ты не будешь в курсе новостей даже один день, то буквально выпадешь из реальности. Часто у людей формируется самая настоящая фобия – боязнь оказаться не в курсе. Также не стоит забывать о смене принципов формата и подходов к работе, произошедшей за последние годы. Многие люди стали уходить от офисной работы, начинать свое дело, работать фрилансерами. А тут уже говорить о полноценном отпуске не приходится – заказчики выполнения проекта ждать не будут. Еще развился класс так называемых "цифровых кочевников" – людей, комбинирующих работу и путешествие. Но это отдельный случай.

Часто у людей формируется самая настоящая фобия – боязнь оказаться не в курсе

​– В целом восприятие россиянами своего отдыха как-то связано с общепринятыми типовыми отношениями работодателя и наемного работника в России? Согласно Трудовому кодексу, отвлекать по рабочим делам сотрудников, которые находятся в отпуске, запрещено. Но ведь это правило соблюдается крайне редко.

– Безусловно, определенная культура таких отношений в российском обществе есть. Это особенно хорошо становится понятно, когда ты получаешь опыт работы в международной, иностранной компании и видишь отношение коллег-иностранцев к одинаковым задачам, к тому же самому рабочему процессу. И понимаешь, что в нашем культурном коде зашит некий испуганный трудоголизм и желание показать свою трудоспособность. Мы вкладываем гораздо больше эмоций в свою работу. Перевес у россиян в этой схеме "work-life balance" чаще всего оказывается в рабочей сфере, нежели в личной жизни. Пусть не у всех, я в России таких людей встречаю повсеместно и постоянно.

– Неизбежно, мне кажется, тут сказывается еще такая общая нервозность российского общества, боязнь потери места, потери навыков. Тут невозможно не говорить о социально-экономических причинах.

– Я хотела бы еще обратить внимание на то, что у жителей России с возрастом желание всегда быть в курсе всех рабочих дел, участвовать в рабочих процессах постоянно усиливается. В нашем исследовании прослеживается прямая корреляция возраста респондентов с их ответами на вопрос – продолжают ли они делать рабочие звонки, писать письма и сообщения, даже когда не находятся на рабочем месте. Те, кто старше, делает это гораздо чаще. То же самое с мессенджерами, чтением новостей и пользованием социальными сетями.

​– При этом существует стереотипный образ россиянина, и особенно жителя России на отдыхе, не очень интересующегося различными новостями, так же как и новыми видами отдыха, странами, возможностями.

– Да, если мы посмотрим на тип отдыха, который выбирают россияне, то пляжный отдых остается самым популярным. Этот тренд не меняется годами, а мы подобные исследования проводим уже четвертый год. Процент любителей пляжного отдыха стабильно остается на отметке более 60 процентов. Но, например, дорожные путешествия стали выбирать больше людей в этом году, если сравнить с 2015 годом – в два раза больше. В любом случае постепенно изменения происходят. И такого массового "пакетного туризма" в том виде, как еще 10 лет назад, уже нет, и привычного всем типажа российских туристов уже становится все меньше.

Процент любителей пляжного отдыха стабильно остается на отметке более 60 процентов

И экономический кризис этому только сопутствует. Например, когда сильно упал рубль по отношению к основным иностранным валютам и закрыли в этот же момент доступ к любимым всеми Египту и Турции, то люди начали больше думать о самостоятельном туризме и искать различные пути – куда же им поехать. Мы это отметили по своей статистике моментально! Индивидуальные запросы на сайте даже в уже знакомые им по пакетным турам места, в ту же турецкую Анталию, выросли в несколько раз. Люди знали это место, но уже размышляли, как им без обращения в турагентство (потому что чартерных рейсов нет) организовать самим свое путешествие.

– Нынешнее политическое противостояние России с очень многими государствами мира как-то повлияло на настроение россиян и на их желание провести отпуск в том или ином месте?

– Во время пикового кризисного времени 2014–2015 годов, в связи с началом войны на Украине, с обострением взаимоотношений Москвы с Вашингтоном, мы заметили, что россияне стали меньше искать перелеты в США. Опять же был интересный момент, когда последние президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп – тут же интерес к Штатам со стороны россиян начал расти! Мы видели очень много примеров, когда люди добирались до своего любимого Красного моря, чтобы отдохнуть либо в Израиле, либо даже пересекали со стороны Израиля границу и доезжали до знакомых египетских отелей.

​– Есть ли сейчас в мире и внутри самой России места, которые обладают хорошим потенциалом для того, чтобы стать модными и популярными направлениями для россиян в ближайшее время, с учетом всего того, что вы сказали?

– Есть забавный пример. Я не скажу, что это массовый тренд и что "все туда едут", но все больше и больше россиян начинают интересоваться такими странами, как Исландия и Португалия. В силу того, что первая страна отлично себя показала на чемпионате Европы по футболу в 2016 году, а вторая страна его выиграла. О них стали много говорить, упоминать в российских СМИ все чаще и чаще, и люди стали интересоваться этим государствами в целом. Если говорить о действительно массовом туризме, то, наверное, на данный момент сложно найти какое-то такое направление, которое пока еще незнакомо. Если туда все еще не везут "пакетные группы", то значит, там нет привычной для россиян инфраструктуры. В самой России огромный потенциал имеется у озера Байкал. Но билеты туда, к сожалению, стоят дороже, чем перелет в любую европейскую страну. Люди все-таки выбирают отпуск здесь и сейчас, а не мечты о каких-то дальних направлениях или размышления о том, а не поехать ли на Байкал, да только как туда добраться. Когда они начинают смотреть на российские цены, на сложность логистики путешествия, то чаще всего отказываются от таких планов.