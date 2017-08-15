Прогуляемся в гоп-парк!

Недавно в моем Саратове составили "гоп-карту" для приезжих. Критерием стал уровень уличной преступности: на основе полицейских сводок весь город разделен на шесть зон по цвету – от нежно-зеленого до темно-бордового. Чем дальше от центра, тем опаснее. Каждому из "раскрашенных" районов соответствует определенное количество баллов. Один балл – сравнительно безопасно днем и ночью, пять – лучше не выходить на улицу в одиночку ни днем, ни ночью, а шесть – страшно даже упоминать название района.

Публикация вызвала резонанс и имела последствия. Меньше чем через сутки после появления карты в интернете исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление о "гайд-парках", то есть местах, где горожане могут проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Как рассказывают, в последний момент в уже готовый список внесли существенные изменения. В результате шесть из семи площадок, где горожане отныне имеют право митинговать, оказались в опасных зонах – тех самых, которые набирают на "гоп-карте" самые высокие баллы и оттого помечены предостерегающими красным и бордовым цветами.

Совпадение, разумеется, не случайное. Поместить митинговые зоны в эпицентры уличной преступности – значит недвусмысленно намекнуть гражданам: если вам не нравится власть и вы хотите проявить общественную активность, готовьтесь к неприятностям. Мы позволим вам протестовать, но даже разрешенные демонстрации теперь не застрахованы от "наездов" агрессивных гопников. При этом полицейские, как водится, будут самоустраняться или делать вид, что никто ничего не нарушает.

Подобная практика изобретена не сегодня, у нее давняя и малопочтенная история. В начале минувшего века царская охранка науськивала на тогдашних оппозиционеров (а заодно и на либералов, евреев, студентов и всех, в ком чудилась тайная угроза) погромщиков-охотнорядцев. Этот же метод, опираться на люмпенов, взяли на вооружение и пришедшие к власти большевики. Считалось, что воры, налетчики и убийцы могут постепенно "перековаться", а так называемые враги народа (пресловутая 58 статья УК) практически неисправимы. И хотя термин "социально близкие" не был узаконен официально, он повсеместно использовался – например, в иерархии ГУЛАГа, в которой уголовные преступники имели значительно более высокий статус, чем осужденные по политическим статьям.

Сегодня мутную стихию еще можно держать в узде с помощью мелких подачек и пропаганды. Но что будет завтра?

Следует сказать спасибо руководству Саратовской области за откровенность на грани цинизма. Нам еще раз популярно объяснили, кто для власти изначально "свой", кто "чужой". Губернаторское постановление – иллюстрация тех тенденций, которые наметились в политической жизни России в начале столетия и многократно усилились в последние три-четыре года. Сегодня власти мало арестов, штрафов и сроков для оппозиционеров – нужна еще и показательная имитация проявлений "стихийного народного гнева": от публичных оскорблений оппозиционеров, актов вандализма и порчи имущества до массовых драк и членовредительства. Если раньше для исполнения подобной грязной работы привлекали мелкую "пехоту" из прокремлевских молодежных организаций, а также футбольных фанатов, то теперь власть все чаще пользуется услугами заранее рекрутированных воинствующих маргиналов и откровенных уголовников.

Примеры у всех на виду и на слуху. Наиболее яркий – вакханалия, вокруг избирательных штабов Алексея Навального. Никто из участников погромов офисов не был привлечен даже к административной ответственности. Когда же сам лидер российской оппозиции после нападения гопника едва не лишился глаза (виновный был тотчас же найден активистами), полиция самоустранилась от расследования инцидента и, по сути, обеспечила уголовнику прикрытие.

Казалось бы, схема отшлифована, сбоев быть не может. Но беда власти в том, что кремлевские и околокремлевские тактики не умеют думать о стратегии и просчитывать хотя бы на два хода вперед. Недавний инцидент, когда во время празднования в Москве Дня ВДВ патриотическое чучело вломило профессионально-восторженному патриотическому журналисту федерального телеканала, очень показателен – при всей своей экзотичности. Джинна маргинальности, выпущенного на волю для мелких политических надобностей, не загонишь обратно в бутылку. Сегодня мутную стихию еще можно держать в узде с помощью мелких подачек и пропаганды. Но что будет завтра? Придуманное Иосифом Бродским выражение "застенчивое быдло" представляет собой намеренный оксюморон: в реальности быдло беззастенчиво и, разогнавшись, не умеет тормозить.

Роман Арбитман – саратовский писатель

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