В Петербурге прошла акция в поддержку политзаключенных.

Как передаёт корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольтская, серию одиночных пикетов на Невском проспекте провели около 10

активистов, которые вышли с плакатами, напоминающими о тревожной судьбе нескольких политзаключенных.

По словам организатора пикетов, активистки петербургского демократического движения "Солидарность" Ольги Смирновой, общество не имеет права забывать про Сергея Мохнаткина, избитого в колонии так, что у него оказался сломан позвоночник. Смирнова напоминает, что недавно от Мохнаткина пришло письмо, где он сообщает, что даже в тюремной больнице ему не оказали должной медицинской помощи. Активистка уверена, что Мохнаткину добавили срок именно с тем, чтобы скрыть преступления, совершенные в отношении него в колонии, к которым теперь еще добавляется, по меньшей мере, халатное отношение врачей.

В руках у активистов были также плакаты в поддержку публициста Бориса Стомахина, чьи условия содержания ухудшились, когда его перевели в Пермскую колонию номер. Участники пикетов цитировали выдержки из письма Стомахина, в котором он называет эту колонию "пыточной" и пишет, что это первый случай с 1980-х годов, когда политзаключенного переводят в такую колонию. В своих злоключениях Стомахин винит сотрудников ФСБ и замечает, что выжить в ИК-10 ему будет нелегко.

Участники пикетов выступили также в поддержку кубанской активистки Дарьи Полюдовой, сидящей, по их мнению, за антивоенную пародию.

Цель активистов – разрушить "заговор молчания" вокруг таких людей, потребовать их немедленного освобождения. Они считают, что молчание

общества открывает дорогу все новым репрессиям. Поэтому свою тактику по проблеме политзаключенных активисты, стоящие в пикетах, определяют слоганом: "Они сидят – мы стоим".

