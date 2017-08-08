Доброе утро!

Мировой судья в Сочи оштрафовал гражданина Виктора Ночевнова на 50 тысяч рублей за репост карикатур, на которых некто похожий на Иисуса Христа висит на турнике, танцует на стадионе и прочими способами ведет здоровый образ жизни. Адвокат Ночевнова обещал обжаловать решение.

Главное всегда смотреть на жизнь с хорошей стороны: чего не позволено изображению Христа, очень даже позволено простым россиянам. Правительство России придумало хитрый план, который к 2025 году должен заставить 60% граждан вести здоровый образ жизни.

Но вернемся к судам и следствиям:

После воскресной акции в Якутске в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова , который отбывает там 20 лет по обвинению в терроризме, полиция задержала участниц Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову. Административное дело ушло в суд, но суд вернул его в полицию для устранения недостатков.

, который отбывает там 20 лет по обвинению в терроризме, полиция задержала участниц Марию Алехину и Ольгу Борисову. Административное дело ушло в суд, но суд вернул его в полицию для устранения недостатков. В Москве обвиняемому по делу о беспорядках 26 марта Дмитрию Борисову продлили срок ареста, а в суде заодно задержали Ильдара Дадина, который кричал: “Позор путинским фашистам”.

Дмитрию Борисову продлили срок ареста, а в суде заодно задержали Ильдара Дадина, который кричал: “Позор путинским фашистам”. В Петербурге после 10 суток в спецприемнике вышел на свободу депутат Законодательного собрания Максим Резник. Он похвалил библиотеку спецприемника, которая сильно пополнилась после акции 12 июня , а о своем аресте через 2,5 месяца после акции сказал так: “Умнов, Цуканов, Полтавченко? Милые котики. Могли ведь просто подбросить наркотики”.

, а о своем аресте через 2,5 месяца после акции сказал так: “Умнов, Цуканов, Полтавченко? Милые котики. Могли ведь просто подбросить наркотики”. Тоже в Петербурге и тоже за акцию 12 июня безработный шахматист Владимир Абросимов получил штраф в 100 тысяч рублей. Он признал, что ударил бойца Росгвардии кулаком по спине.

безработный шахматист Владимир Абросимов получил штраф в 100 тысяч рублей. Он признал, что ударил бойца Росгвардии кулаком по спине. Навальный выиграл у авторитетного бизнесмена Михайлова aka Михась дело об оскорблении чести и достоинства посредством фильма ФБК “Чайка”. Михайлов не смог доказать в суде, что Михась – это именно он.

выиграл у авторитетного бизнесмена Михайлова aka Михась дело об оскорблении чести и достоинства посредством фильма ФБК “Чайка”. Михайлов не смог доказать в суде, что Михась – это именно он. АФК “Система” не смогла добиться снятия ареста со своих акций МТС в рамках тяжбы с “Роснефтью” по поводу “Башнефти”. Сегодня арбитражный суд Башкирии впишет еще одну страницу в историю этой тяжбы.

по поводу “Башнефти”. Сегодня арбитражный суд Башкирии впишет еще одну страницу в историю этой тяжбы. Сегодня в Москве начнется рассмотрение дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева – в закрытом режиме. Его обвиняют в вымогательстве у “Роснефти” взятки в 2 млн долларов за приватизацию “Башнефти”.

В Приморье наводнение.





В Витебске по обвинению в сутенерстве задержан священник из Ленобласти, а на Сицилии – по обвинению в поджигательстве – группа пожарных.

Новости культуры такие:

У режиссера Кирилла Серебренникова забрали загранпаспорт (а у него осенью запланированы европейские постановки);

забрали загранпаспорт (а у него осенью запланированы европейские постановки); Богатый человек Роман Абрамович разводится с высокой покровительницей современного искусства Дарьей Жуковой . Что-то будет с “Гаражом”?

. Что-то будет с “Гаражом”? Художник Владимир Дубосарский уже который день спорит с банкиром и коллекционером Петром Авеном о причинах вторичности российского современного искусства. (Виноват, по мысли Дубосарского, Авен).

“Яндекс” вложил (благотворительным образом) 3,5 млн рублей в развитие русского сегмента “Википедии”.

Трем ссылкам с такими новостями культуры тягаться бесполезно, но все же:

“Автор, которого я особенно в детстве боялся, был не авангардный, а вполне классический: Иван Андреевич Крылов. Страшило не содержание, а грамматика и образы слов, они как бы ощеривались на тебя, по причине архаики, так что я даже боялся ходить в темноте”. Псой Короленко рассказывает о своей читательской биографии.

“Россия окуклилась! Панцирь треснул! Ослепительная бабочка государственности российской вырывается на волю, чтобы явить себя человечеству во всей духовной красе! Сияющим ракетоносцем воспарит она над миром, знаменуя новую эру человечества!”. Владимир Сорокин написал новый рассказ.

Лучший способ сопротивляться соблазну – это ему поддаться, это все знают. Если хотите знать больше, то вот отрывок из книги юриста и экономиста об “архитектуре выбора”.

Искренне ваши,

Семь-сорок