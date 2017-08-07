Участника акции 12 июня в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге суд на 100 тысяч рублей оштрафовал участника антикоррупционной акции 12 июня Владимира Абросимова. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

32-летний шахматист Абросимов был задержан 20 июня. По версии следствия, во время акции протеста на Марсовом поле он ударил сотрудника Росгвардии. Дело в отношении Абросимова рассматривалось без исследования доказательств, поскольку он признал свою вину.

26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. На каждой из этих акций по всей стране были задержаны более полутора тысяч человек. После митингов были возбуждены дела о применении насилия к полицейским.