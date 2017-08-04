Под защитой ЕСПЧ. Эфир в 21:05

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на высылку из России в Узбекистан журналиста "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова) 7 августа.

Ранее адвокат Даниил Хаймович сообщил, что обжаловал решение Басманного суда Москвы от 1 августа о депортации Феруза по обвинению в нарушении миграционных правил. По словам адвоката, высылка не является обоснованной, так как его подзащитный находится в процессе получения временного убежища, поскольку отказ МВД на этот запрос оспаривается в суде в административном порядке.

Представитель Али Феруза в Европейском суде по правам человека Кирилл Коротеев сообщил, что суд в экстренном порядке ввел запрет на любое перемещение журналиста до вынесения решения по его жалобе.

3 августа в Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Али Феруза. Ранее президентский Совет по правам человека заявил, что считает высылку журналиста противоречащей конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

31 июля Феруз подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище, а 1 августа был задержан, и суд постановил депортировать его в Узбекистан. Прямо в суде он пытался покончить с собой, поскольку на родине ему угрожает безосновательное – по мнению его коллег – обвинение в терроризме, которое он категорически отвергает.

Судьбы мигрантов в России обсуждают правозащитники Валерий Борщев, юрист Татьяна Глушкова.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.