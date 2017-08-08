Помилованные Путиным Джанджгава и Кесян вышли на свободу

Россиянки Марина Джанджгава и Анник Кесян, осужденные по статье о госизмене и помилованные в конце июля президентом Владимиром Путиным, во вторник вышли на свободу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кесян и Джанджгава были осуждены Краснодарским краевым судом за отправку в 2008 году знакомым в Грузию сообщений о передвижении по железной дороге военной техники в сторону Абхазии. В 2013 году Джанджгава была приговорена к 12 годам лишения свободы, а в 2015 году суд приговорил Кесян к восьми годам колонии.

В апреле этого года обе заключенные были переведены в следственный изолятор "Лефортово" после того, как президент России Владимир Путин помиловал осужденную по такой же статье другую жительницу Сочи Оксану Севастиди.