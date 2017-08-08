Суд на полгода продлил домашний арест Алексея Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы на полгода продлил домашний арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщил "Интерфакс".

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании "Башнефть".

Сам Улюкаев отвергает обвинения. Рассмотрение его дела по существу назначено на 16 августа. По данным ТАСС, на слушаниях в качестве свидетеля выступит глава "Роснефти" Игорь Сечин.