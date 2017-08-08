Десятки заключенных красноярской колонии жалуются на пытки и побои

Десятки заключенных красноярской колонии номер 31 пожаловались на избиения сотрудниками исправительного учреждения. Об этом сообщает правозащитный портал "Территория пыток" со ссылкой на данные красноярской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

В публикации говорится о 48 заключенных, которых избивали и пытали сразу после прибытия в колонию. При этом от некоторых из них требовали подписать согласие на сотрудничество с администрацией и отказаться от возможных жалоб в правоохранительные органы и ОНК.

Правозащитники уточняют, что угроза применения насилия к осужденным сохраняется и после прибытия в колонию, а поводом для избиения может послужить, к примеру, просьба оказать медицинскую помощь.

По данным "Территории пыток", число пострадавших от действий сотрудников ФСИН может превышать цифру, которую называет ОНК. При этом правоохранительные органы не реагируют на жалобы и не возбуждают уголовные дела, а медики не фиксируют телесные повреждения у заключенных.