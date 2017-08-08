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Десятки заключенных красноярской колонии жалуются на пытки и побои

Стена красноярской колонии, архивное фото

Десятки заключенных красноярской колонии номер 31 пожаловались на избиения сотрудниками исправительного учреждения. Об этом сообщает правозащитный портал "Территория пыток" со ссылкой на данные красноярской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

В публикации говорится о 48 заключенных, которых избивали и пытали сразу после прибытия в колонию. При этом от некоторых из них требовали подписать согласие на сотрудничество с администрацией и отказаться от возможных жалоб в правоохранительные органы и ОНК.

Правозащитники уточняют, что угроза применения насилия к осужденным сохраняется и после прибытия в колонию, а поводом для избиения может послужить, к примеру, просьба оказать медицинскую помощь.

По данным "Территории пыток", число пострадавших от действий сотрудников ФСИН может превышать цифру, которую называет ОНК. При этом правоохранительные органы не реагируют на жалобы и не возбуждают уголовные дела, а медики не фиксируют телесные повреждения у заключенных.

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