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Прокуратура проверит сообщения о запрете трейлеров "Матильды"

Акция против фильма "Матильда"

Прокуратура аннексированного Россией Крыма проверит действия симферопольского управления ведомства после предостережения о недопустимости трансляции трейлера фильма Алексея Учителя "Матильда".

В пресс-релизе сообщается, что должностные лица, по предварительным данным, "грубо нарушили" порядок рассмотрения обращений и реагирования на них.

Ранее стало известно, что Симферопольская прокуратура предостерегла кинотеатры города от показа трейлера "Матильды". Это произошло после того, как в ведомство обратилась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая активно выступает против показа фильма Алексея Учителя. Она пытается доказать, что картина о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

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