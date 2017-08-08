Прокуратура проверит сообщения о запрете трейлеров "Матильды"

Прокуратура аннексированного Россией Крыма проверит действия симферопольского управления ведомства после предостережения о недопустимости трансляции трейлера фильма Алексея Учителя "Матильда".

В пресс-релизе сообщается, что должностные лица, по предварительным данным, "грубо нарушили" порядок рассмотрения обращений и реагирования на них.

Ранее стало известно, что Симферопольская прокуратура предостерегла кинотеатры города от показа трейлера "Матильды". Это произошло после того, как в ведомство обратилась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая активно выступает против показа фильма Алексея Учителя. Она пытается доказать, что картина о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.