Учитель пожаловался генпрокурору на запрет трейлеров "Матильды"

Режиссер Алексей Учитель обратился с жалобой к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Поводом для обращения стало предупреждение прокуратуры Симферополя о недопустимости показа трейлеров фильма "Матильда" в кинотеатрах города. Об этом сообщил адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин.

Из письма на имя директора кинотеатра имени Тараса Шевченко Натальи Цыгановой (копия которого имеется в распоряжении адвоката) следует, что в прокуратуру в аннексированном Россией Крыму обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, заявившая, что содержание трейлеров "Матильды" оскорбляет чувства верующих.

В настоящий момент, сообщается в документе, подписанном заместителем прокурора Симферополя Александром Шкитовым, трейлеры фильма в городских кинотеатрах не показывают.

Адвокат не исключил, что подобные предупреждения могли быть отправлены и в другие кинотеатры Симферополя.

Добрынин отметил, что на копии письма из прокуратуры, попавшей в его распоряжение, не проставлена дата и регистрационный номер. Адвокат Алексея Учителя обращается к генпрокуратуре с просьбой провести проверку обстоятельств, при которых было вынесено это "предостережение".



В картине "Матильда", которая должна выйти в прокат в октябре, рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в течение нескольких месяцев ведет борьбу за запрет фильма. Она пытается доказать, что он оскорбляет чувства верующих.