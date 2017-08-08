Путин поддержал "независимость" Абхазии и развитие её экономики

Президент России Владимир Путин заявил о решимости России твёрдо гарантировать безопасность и независимость Абхазии, сепаратистского региона Грузии. Путин выступил 8 августа в Пицунде, где состоялась его встреча с главой Абхазии Раулем Хаджимба.

Президент России отметил необходимость взаимного поиска возможностей для развития абхазской экономики для создания рабочих мест.

Правительство Грузии резко критиковало намерение Путина посетить Абхазию. Грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цикелашвили заявил 2 августа, что в Тбилиси рассматривают визит президента России в сепаратиский регион как "провокацию".

Путин прибыл в Абхазию в день девятой годовщины начала российско-грузинской пятидневной войны в 2008 году. По результатам этого конфликта Москва признала "независимость" Абхазии и второго сепаратистского региона - Южной Осетии.

Россия содержит тысячи военнослужащих в Абхазии и Южной Осетии. Грузинские власти обвинили Москву и сепаратистов в том, что в последние месяцы те установили контроль над новыми участками грузинской территории.