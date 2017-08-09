Минкульт учтет просьбу Кадырова о запрете показа "Матильды" в Чечне

В министерстве культуры сообщили, что учтут просьбу главы Чечни запретить прокат фильма "Матильда" Алексея Учителя на территории республики. Об этом "Интерфаксу" рассказала пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева.

Она подтвердила, что в ведомстве получили письмо Кадырова, приняли его к сведению и формально должны будут исключить Чечню из прокатного удостоверения на показ "Матильды".

8 августа "Комсомольская правда" опубликовала письмо главы Чечни Рамзана Кадырова министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой исключить республику из числа регионов, где будет показан фильм "Матильда". По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм "как преднамеренное издевательство над чувствами верующих". Чеченский лидер утверждает, что кинофильм "оскверняет святыни" и "историю народов России".

Общественная полемика вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", который должен выйти в прокат в октябре, ведется уже несколько месяцев. Против показа картины выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она пытается доказать, что картина о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.