Алексей Учитель требует наказать авторов доносов на "Матильду"

Режиссер Алексей Учитель потребовал от генерального прокурора России Юрия Чайки проверить проверить поступившие в ведомство доносы на фильм "Матильда" и привлечь их авторов к уголовной ответственности.

В обращении, которое цитирует издание РБК, Учитель подчеркивает, что жалобы на его картину сфальсифицированы, а их подача была организована и "срежиссирована".

1 августа в нескольких городах России прошли так называемые стояния "За веру! За народ и Царя!" против фильма Алексея Учителя "Матильда".

В картине, которая должна выйти в прокат в октябре, рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в течение нескольких месяцев ведет борьбу за запрет фильма. Она пытается доказать, что он оскорбляет чувства верующих.