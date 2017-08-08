Кадыров попросил Мединского не показывать "Матильду" в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил министра культуры Владимира Мединского исключить республику из числе тех регионов, где будет показан фильм Алексея Учителя "Матильда". Письмо Кадырова к Мединскому опубликовано "Комсомольской правдой".

По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм "как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей". Чеченский лидер утверждает, что кинофильм "оскверняет святыни" и "историю народов России".

Кадыров в своём письме к министру культуры настаивает на необходимости воспитывать в молодёжи "дух уважения к своей истории".

Общественная полемика вокруг фильма "Матильда", рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, ведётся уже несколько месяцев. Основным "защитником" Николая II выступила Наталья Поклонская, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы.