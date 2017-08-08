Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Кадыров попросил Мединского не показывать "Матильду" в Чечне

Эпизод одной из недавних общественных акций против демонстрации фильма "Матильда"

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил министра культуры Владимира Мединского исключить республику из числе тех регионов, где будет показан фильм Алексея Учителя "Матильда". Письмо Кадырова к Мединскому опубликовано "Комсомольской правдой".

По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм "как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей". Чеченский лидер утверждает, что кинофильм "оскверняет святыни" и "историю народов России".

Кадыров в своём письме к министру культуры настаивает на необходимости воспитывать в молодёжи "дух уважения к своей истории".

Общественная полемика вокруг фильма "Матильда", рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, ведётся уже несколько месяцев. Основным "защитником" Николая II выступила Наталья Поклонская, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG