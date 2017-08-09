На Дальнем Востоке за сутки выгорело более 200 тысяч гектаров леса

На Дальнем Востоке площадь лесных пожаров за сутки увеличилась более чем в 300 раз – с 600 гектаров до 207 тысяч гектаров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный департамент лесного хозяйства.

В регионе действуют 102 очага пожаров, большинство из них – в Якутии. Возгорания также были зафиксированы на Чукотке и в Хабаровском крае. По состоянию на 9 августа возникло около 40 новых пожаров.

В тушении пожаров участвуют около полутора тысяч человек, специальная техника и авиация.

В конце апреля в связи с пожарами на Дальнем Востоке был введен режим чрезвычайной ситуации. Всего за этот период огнем были охвачены около двух миллионов гектаров леса. В Якутии выгорело уже 1,2 миллиона гектаров. В Красноярском крае в мае всего за сутки были уничтожены 136 домов в Канске, Лесосибирске, поселках Стрелка, Малая Кеть и Тиличеть.Три человека погибли. Крова уже лишились 533 человека, в том числе 67 детей.

Наиболее масштабные лесные пожары случились в России летом 2010 года. Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия осадков пожарами было охвачено около 500 тысяч гектаров в 20 регионах России. Самые сильные пожары были в Рязанской и Нижегородской областях и Мордовии, где фактически произошла настоящая катастрофа. В этих пожарах погибли 53 человека, огнем было уничтожено 1200 домов, 127 населенных пунктов.​