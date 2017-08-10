"Голос": муниципальный фильтр – главный способ отсева неугодных

Муниципальный фильтр остается основным способом отсева неугодных региональным властям соперников на выборах. Об этом говорится в докладе движения в защиту избирателей "Голос" по результатам мониторинга первого этапа кампании по выборам губернаторов, пишут "Ведомости" и "Коммерсантъ".

Требование собрать для выдвижения определенное количество подписей местных депутатов "всецело находится под контролем" региональных и муниципальных властей, отмечают авторы доклада. Власти используют административное давление для массового сбора подписей в пользу действующего главы региона или его "технического" соперника.

В результате, по данным "Голоса", ни в одной из 16 проходящих в этом году кампаний не были отсеяны "технические" кандидаты. ​Однако у кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию действующим главам регионов, возникли проблемы со сбором подписей местных депутатов. Эффективные правовые инструменты, способные противостоять произволу, отсутствуют, говорится в докладе.

Ранее в Кремле решили не менять избирательное законодательство до региональных и президентских выборов, отказавшись поддержать отмену муниципального фильтра.



В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся прямые губернаторские выборы в шестнадцати регионах, выборы шести законодательных собраний и одиннадцати городских дум.

