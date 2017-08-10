"Крымский диверсант" Сулейманов осужден на год и 8 месяцев колонии

Подконтрольный российским властям суд Симферополя в четверг приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы Редвана Сулейманова, которого обвиняют в ложном сообщении о подготовке террористических актов. Об этом рассказал корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Сулейманова также обязали выплатить почти три с половиной миллиона рублей в пользу компании, управляющей Керченской переправой, а также Севастопольского автовокзала – суд постановил, что они понесли ущерб от действий обвиняемого.

Редван Сулейманов полностью признал вину, но не согласился с размером назначенной судом компенсации. Его защита заявила, что подаст апелляционную жалобу, передает Антон Наумлюк.

По версии следствия, Сулейманов был завербован украинской разведкой для сбора информации о российских войсках и инфраструктуре в аннексированном Крыму. Обвинение настаивает, что летом 2016 года крымчанин позвонил в правоохранительные органы и включил аудиозапись с угрозой теракта.

Российские власти считают Редвана Сулейманова одним из так называемых "крымских диверсантов", к которым также относят Евгения Панова и Андрея Захтея – их обвиняют в подготовке терактов в Крыму. Среди материалов дела нет указаний на то, что эти люди связаны с Сулеймановым напрямую.