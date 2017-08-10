Очень страшное кино

На три вещи можно смотреть бесконечно: на горящий огонь, на текущую воду и на борьбу Натальи Поклонской с фильмом Алексея Учителя "Матильда". По мере приближения премьеры фильма, назначенной на 25 октября, сюжет этого противостояния становится все более ветвистым. 8 августа к бывшему прокурору Крыма присоединился могущественный союзник: Рамзан Кадыров написал письмо к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой запретить показ "Матильды" в Чечне.

Varlamov

Если Поклонская проигрывала по всем фронтам, то теперь, пожалуй, для нее все не так уж и плохо! Это же Кадыров!

Serg Mitrofanov

Фантастика. Причем здесь ислам?

Или Кадыров специально подогревает ситуацию, чтобы потом выскочить, как черт из коробочки?

Alik Kokh

Это пять! Не, я реально обожаю этого чела! Он хотя бы историю чеченцев изучал?

Он хотя бы знает как "облагодетельствовала" Российская Империя (и СССР) чеченцев и вообще - народы Северного Кавказа?

Это с каких пор Николай Кровавый стал для чеченцев - святыней?

Он вообще в курсе, почему его отец родился в Караганде? Как там очутились его дед и бабушка? И кому они должны быть благодарны за это? Какой "святыне"?

Natalia Gevorkyan

Это реально сумасшедший дом, а не страна, уж простите

Поклонская оценила жест по достоинству.

Наталья Поклонская

Запретить на территории республики кощунственный фильм, оскорбляющий нашу историю и веру — это решение по силе не для каждого!

Уважать и гордиться нашей многовековой историей! Чтить заветы предков! Это все не для слабых духом людей. Для этого надо быть храбрым и уважительно относиться к чувствам других. Решение Рамзана Ахматовича является исключительно мужественным и достойным нашей общей истории и подвигам предков!

На примере бессмертных подвигов кавказской конной дивизии — «Дикая дивизия», добровольно принесших присягу Государю Николаю II и обязавшихся защищать Российскую Империю ценой своих жизней их наследники остаются верными славным традициям предков.

Поддержал Кадырова в Facebook и лидер КПРФ.

Зюганов Геннадий

Разорвал капитализм империю.И самодержавие не смогло защитить народ от него.Когда народ поверил большевикам,Россия состояла из 48 квазигосударств.Либеральное временное правительство добило страну, другие, пытаясь восстановить старые порядки, но уже под своим царствованием, стали опираться даже на интервентов.Временное правительство арестовало царя, в заговоре участвовали все присягавшие ему ранее генералы, из которых только один не был массоном.Задерживала и этапировала и охраняла его до расстрела бывшая белая армия.Когда в ставке Николай обьявил о своем отречении-солдаты рыдали и падали в обморок.Такой степени достигла деморализация армии.В Уралсовете не было ни одного большевика.Меньшевики и эссеры приняли решение о расстреле его семьи.Только спустя несколько лет, на фронте, двое из расстрельной команды вступили в партию большевиков.Но мало кто сейчас учитывает эти исторические факты, пытаясь голословно обвинить во всех бедах большевиков, перебросить на них всю ложь, как и 99 лет назад.И все белогвардейские газеты тех времен скрывали эти факты, накаляя гражданское противостояние.

Но какие бы противоречия не были между принципами советской власти и порядками самодержавия, никто в СССР не позволял опуститься до такого опошления династии в кинопрокате...Невозможно это было в СССР.Такой уровень культуры был.

И до чего страну довели современные...

Поддержка самодержавия со стороны бывших членов КПСС и их единомышленников выглядит диковато, отмечают в Твиттере.

Немного разбавила это единодушие партия "Коммунисты России", которая напротив, вызвалась в случае запрета распространять "Матильду" подпольно: заместитель председателя ЦК партии Сергей Малинкович заявил, что у них "есть отлаженная система распространения листовок, видеоматериалов, через надежных людей, эта система действует еще с 1905 года". По его мнению, россияне должны узнать всю правду "о неприглядных делах последнего российского монарха". Высказался по актуальному поводу и муфтий Москвы: он поддержал решение Кадырова и призвал других режиссеров снять "альтернативный блокбастер" о Николае II, сообщил "Интерфакс".

Муфтий предложил тем, кто не согласен со взглядом его режиссера Алексея Учителя, снять альтернативное кино, "еще краше, чтобы мир увидел и ахнул".

"Наверно, стоило бы режиссерам, которые умеют создавать правильные фильмы, сделать по-настоящему интересную картину про жизнь, в том числе нравственную, императора Николая", - сказал Крганов.

Николай Подосокорский

Потом они снимут и "нравственный блокбастер" про Сталина - по многочисленным просьбам верующих разных исповеданий

Алексей Учитель в ответ на письмо Кадырова предложил главе Чечни сперва посмотреть фильм, которого, напоминаем, до сих пор так никто и не видел. Многие опасаются за режиссера.

Рыклин Александр

"Учитель предложил Кадырову посмотреть Матильду"...

Предложить-то он предложил, но для начала неплохо было бы извиниться перед главой Чечни!

Господи, как же все это жалко и позорно выглядит!

Кирилл Лятс

Все идет к тому, что перед премьерой фильма Алексея Учителя просто убьют

Последовав примеру Кадырова, власти Дагестана попросили запретить показ "Матильды" и у них.

Кирилл Шулика

Понятно, что поведение Поклонской это не поведение странной женщины, а часть государственной политики. Ну просто одна из башен считает, что Россию надо выкинуть в 19 век, а то и в более ранее время вплоть до эпохи Ивана Грозного. Вот ровно поэтому сейчас регионы начнут просить не показывать "Матильду".

Кроме того, Поклонская в нарушение законов обратилась с требованием запретить показ фильма и в прокуратуру Крыма, где к ней охотно прислушались.

Пример Чечни и Дагестана может оказаться заразительным для других регионов России, считает главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров:

Рамзан Кадыров, попросивший Минкультуры не показывать на территории Чечни "Матильду", создал странный (но только на первый взгляд) прецедент. Во-первых, непонятно, почему за православные скрепы больше всех обиделся лидер мусульманского региона. Во-вторых, особый (по факту) статус республики вовсе и не предполагает какого-либо испрашивания по такому "пустяковому" поводу, как прокат российской картины, у такого "пустякового" ведомства, как Министерство культуры Российской Федерации. Вот не выпустили они на своей территории три года назад фильм "Приказано забыть" Хусейна Эркенова (про депортацию в годы войны чеченского народа), и никто ни у кого никакого разрешения по этому поводу, по крайней мере, публично и не спросил (хотя, что там было в грозненском закулисье - нам, разумеется, неведомо; во всяком случае, режиссер ни черта за свою работу не получил, и теперь от греха подальше живет на/в Украине).

Стало быть (можно предположить), что перед нами - вовсе не порыв истерзанной души, а вполне расчетливый шаг, который в ближайшее время спровоцирует своеобразный "парад суверенитетов", когда от проката "Матильды" начнут отказываться другие, совсем не мусульманские, регионы. А еще, не дай Бог, начнется лихорадочная гонка между губернаторами, которые на всякий случай (им-то это ничего не стоит - не они же платили за кино; да и запрет "Матильды" - не запрет Голливуда; население не вздрогнет - губернаторские рейтинги не поползут вниз) "прочитают" просьбу Кадырова как вполне официальный месседж.

Логика в происходящем есть, а вот позитивного смысла никакого. Нелепо, если костюмный фильм (а это и есть его жанр, тут можно даже не сомневаться) о фаворитке монарха, чей прокат по факту приурочен к 100-летию Октябрьской революции (само по себе это уже нелепость!), станет поводом для гражданского противостояния. Собственно, это противостояние уже и началось, но что называется без "государственной поддержки". Теперь Кадыров скорее всего придал этому движению новый импульс. И эта поддержка - призы в студию! - появится.

В то, что "Матильда" может послужить толчком для гражданского противостояния, верят и противники фильма, хоть и по другим причинам.

Холмогоров Егор

Лев Гумилев в свое время говорил, что после Наполеона никакой истории нет. Есть пропаганда. <...> Пропагандой чего является «Матильда»? Пропагандой замшелого антимонархического мифа, буйное цветение которого в мозгах российского общества привело к падению русской монархии в 1917 году и погружению России в кровавый ад революционной смуты, гражданского братоубийства, раскулачивания и террора. <...> Перед нами новая инкарнация того самого царефобского мифа, который закончился кровавым детоубийством в Екатеринбурге.

Все танцы с Матильдой – это не поиск гламурной квазиисторической клубнички, а пропаганда революции и разрушения исторической России.

И, разумеется, трудно не увидеть здесь подстрекательства новой смуты, так как от оценки событий 1917 года напрямую зависит готовность их повторить.

Anton Krasovsky

А будет смешно, если "Матильда" спровоцирует развал России. Это прям даже и Сорокину не снилось. Но по законам распада империй – поводом должно стать самое нелепое самое комичное событие.

Адвокат режиссера Константин Добрынин считает, что запрещать показ фильма в отдельных регионах незаконно, поскольку Министерство культуры не обладает такими полномочиями. По его мнению, на деятельность Поклонской стоило бы обратить внимание председателю Госдумы:

Мне любопытно, Володин действительно не понимает,что смешным может стать не только Поклонская, но и он сам?

В общем, скандал грозит стать увлекательнее самого фильма.

​А пока ​Алексей Учитель заявил о намерении выдвинуть картину на "Оскар", и многие из тех, кто выступает против "Матильды", восприняли этот факт как доказательство того, что шумиха вокруг фильма нагнетается самим режиссером.

Maxim Sokolov

А ларчик пошло открывался

Защитники "Матильды" считают, что за одни только преследования фильму нужно присудить награду киноакадемии.

Кирилл Шулика

Вообще тут Учитель выставил фильм на "Оскар". Это очень правильно. Мракобесие должно получить должную оценку. Если американская киноакадемия хочет помочь свободе творчества, то ее выбор должен быть очевиден. И совершенно неважно, какое качество фильма. В данном случае речь совсем о другом.

С теми, кто протестует против показа, спорит ​Наталья Холмогорова:

В советский период Николай был фигурой однозначно отрицательной. И сейчас множество людей относится к нему равнодушно или с неприязнью, иногда пугающе сильной и иррациональной, вплоть до злорадства над гибелью его детей.

Как изменить это отношение? Рассказывать, как на самом деле он был прекрасен и безгрешен и как от зверей в человеческом облике невинно пострадал? Независимо от того, насколько это верно исторически - не сработает. Этот дискурс остаётся в рамках все того же " красно-белого" спора и у тех, кто себя относит к "красной" стороне, вызывает только ещё большее ожесточение.

А вот отойти совсем от "красно-белой" проблематики, от скорбных литаний и проклятий, и вместо этого сделать фигуру Николая -занимательной-... Поставить в центр интересной истории - например, мелодрамы. Изобразить обычным человеком, который, как мы, влюбляется, страдает, попадает в древний как мир переплет между чувством и долгом. Насытить далекий мир царской семьи чувствами, понятными и вызывающими сочувствие.

Недостоверно? Может быть. Безвкусно? Ну да, в мыльных операх обычно плохо с хорошим вкусом. Но это, пожалуй, то, что может сработать. "А ведь симпатичный парень... и что же, дальше его с женой и детьми убьют? Ну как же так? :(( "

Но тут стеной встают наши патриоты!

Которые хотят, чтобы было занимательно, но с руками по швам. Чтобы все как в "Игре престолов", но секс только за кадром и только в законном браке. Или как в "Королеве Марго", только без всяких там неоднозначных историй про царствующих особ.

Но так не бывает.

Той же точки зрения придерживается Екатерина Винокурова:

Проблема в том, что, если вы хотите заинтересовать весь мир(ну или хотя бы российского зрителя) русской историей кинематографическими средствами, то проповедями о святых это сделать не получится.

Чтобы вызвать интерес публики, герои должны быть хоть чуточку живыми.

Не бывает интересных и однозначных фигур. А дурная патетика вызывает только обратную реакцию.

Например, про нашу эпоху раздробленности можно действительно снять сериал не хуже "Тюдоров", к примеру. Но секрет тех же "Тюдоров", ну и, конечно, "Игры престолов" как раз в неоднозначности героев, сексе, насилии и прочей неполиткорректности. А также грязище, интригах, предательстве и так далее.

Политкорректное и патетическое - неинтересно. Увы, вот так.

Проблема нашего нынешнего кинематографа в том, что как только происходит попытка снять хоть что-то живое, начинается вой про очернение великой России-матушки, который душит самые робкие попытки сделать хоть что-то нормальное. <...>

Поэтому я бы на месте Минкульта как раз прекратила раз и навсегда выдачу денег на патриотичное кино, которое все равно невозможно смотреть. Да, и на стопятьсотый фильм о Победе тоже, потому что лучшие фильмы на эту тему уже сняты.

В либеральном лагере продолжают недоумевать, почему именно этот фильм удостоился такого внимания.

Nikolai Rudensky

Иногда спрашивают: почему православная общественность так негодует по поводу грядущей "Матильды", тогда как фильм "Викинг", в котором есть много нелестного о равноапостольном князе Владимире, особого возмущения не вызвал? Но это по-своему логично. Ведь Владимир насиловал Рогнеду и совершал прочие неподобающие поступки до принятия истинной веры, так что грехи его молодости только оттеняют последующую святость. А Николай Александрович был рожден и воспитан в православии, и заводить шашни с балериной ему никак не полагалось.

Тут, мне кажется, возможна такая аналогия. В советской официальной философии к Канту или Гегелю относились снисходительно: не поставишь же им в вину, что они жили до появления единственно верного учения. А вот какой-нибудь Хайдеггер мог при желании стать марксистом, но не стал, и в этом его непрощеный грех.

Екатеринбургское издание "Новый день" опубликовало расследование, в котором по анонимным источникам утверждается, что за атакой на фильм Алексея Учителя стоит православно-неонацистское движение "царебожников":

«Это люди, которые считают, что убийство царской семьи носило характер сакральной жертвы за триста лет грехов русского народа. И такая идеология вызывает, безусловно, вопросы – потому что в христианстве искупитель только один – это Иисус Христос. И, разумеется, налицо здесь ересь, с которой нужно бороться», – поясняет богослов Андрей Кураев.

По данным ряда опрошенных нами экспертов и священнослужителей, которые соглашались общаться с нами исключительно анонимно по внутрицерковным причинам, сейчас царебожников насчитывается порядка нескольких сотен тысяч человек. К ним приписывают организации вроде «Сорок сороков», «Царский крест», «Православные фашисты», «Христианское государство – Святая Русь» (обещала сжигать кинотеатры, выпустившие «Матильду» в прокат), «Союз православных хоругвеносцев», «Черная сотня» и ряд других. Кроме того, некоторые члены Священного синода в разной степени также подвержены влиянию идей царебожничества.

«Считается, что поддержку, моральную либо финансовую, могут оказывать такие персоны, как бывший директор ФСБ и председатель правительства РФ, а ныне председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин и первый заместитель президента ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин – выходец из Екатеринбурга, известный своей набожностью, уже упомянутая выше Наталья Поклонская, депутат Государственной думы Виталий Милонов и лидер движения «Новороссия» Игорь Стрелков», – говорит своего рода православный диссидент, выпускник Екатеринбургской духовной семинарии и Московской общецерковной аспирантуры Виктор Норкин.

Между тем 10 августа "Матильде" все же выдали прокатное удостоверение, присвоив фильму рейтинг 16+.

Суммирует дискуссию Павел Пряников:

На "Коммерсант-ФМ" сейчас краем уха услышал очередное обсуждение фильма "Матильда". Запрещать или не запрещать? Это всё из серии ложных, пустых обманок: брить ноги или не брить? кричать во время оргазма или не кричать? на спектакли Серебренникова гомосексуалам [мастурбировать] или не [мастурбировать]? Представляю, как автохтонная Россия, живущая на 15-25 тыс. руб. в месяц, смотрит на эти игрища патриотических креаклов и либеральных креаклов: "Да чтоб вы там все в своей Москве поскорее друг друга сожрали, негодяи!" А разгадка на все эти обманки одна: не нравится - не смотри, не нравится - не [мастурбируй]. А что до тезиса про то, что пресловутая "Матильда" снята на бюджетные деньги - так и диванные патриотические креаклы живут на бюджетные деньги. Тьфу на вас!