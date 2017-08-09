Алексей Учитель предложил Кадырову посмотреть "Матильду"

Режиссер Алексей Учитель призвал главу Чечни Рамзана Кадырова самому посмотреть фильм "Матильда", а не "верить на слово" и предлагать запретить показ картины в республике. Об этом сообщает "Интерфакс". Хотя работа над картиной ещё не завершена, он готов показать её в любую секунду, сказал режиссер.

Накануне "Комсомольская правда" опубликовала письмо Кадырова министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой исключить республику из числа регионов, где будет показан фильм "Матильда". По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм "как преднамеренное издевательство над чувствами верующих". Чеченский лидер утверждает, что кинофильм "оскверняет святыни" и "историю народов России". В министерстве культуры пообещали учесть просьбу главы Чечни. Однако замминистра культуры Владимир Аристархов сообщил, что ведомство не имеет права делать исключение для Чечни при выдаче прокатного удостоверения на фильм "Матильда".

9 августа с аналогичной просьбой к Минкульту обратился первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов. Об этом сообщили РИА Новости. Мотивы просьбы о запрете показа фильма там не пояснили.

Общественная полемика вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", который должен выйти в прокат в октябре, ведется уже несколько месяцев. Против показа картины выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она пытается доказать, что картина о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.