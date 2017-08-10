Она взорвалась

После падения метеорита в Челябинской области в 2013 году весь мир открыл для себя новый жанр – видео с регистраторов российских водителей. Одно из таких видео и запечатленное на нем событие стали сегодня главными объектами для шуток в соцсетях, хотя ничего веселого не произошло: в Чите при взрыве на пункте приема металлолома погибли два человека, а еще один в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Как следует из сюжета местной телекомпании, взрыв был настолько сильным, что выбил окна во всех окрестных строениях и оглушил с десяток оказавшихся рядом людей, которым понадобилась медицинская помощь. Следственный комитет поначалу заявил о срабатывании "неизвестного взрывного устройства", но уже через несколько часов приехавшие на металлобазу бойцы Росгвардии нашли на месте взрыва фрагменты боевой части ракеты зенитного ракетного комплекса С-200 "Ангара", который был принят на вооружение советской армией еще в 1967 году (не путать с космической ракетой, также названной в честь сибирской реки).

"Создание рубежей обороны на наиболее опасном северном направлении, находившемся на кратчайшем пути подлета американских стратегических бомбардировщиков" – так описывается на специализированных сайтах стратегическая цель, которую поставило командование перед советскими инженерами, разрабатывавшими эту ракетную установку.

Так и не получив шанса проявить себя в бою, С-200 потихоньку ржавели, пока вовсе не были сняты с вооружения. Как боевая часть одной из ракет комплекса попала на свалку металлолома – пока неясно, зато сразу стало понятно, что пользователи соцсетей это событие без внимания не оставят.

Отдельного упоминания в связи со случившимся удостоились и утверждения российских властей о непричастности к катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донецком – одним из аргументов Минобороны было то, что ракета, сбившая самолет, является устаревшей и поэтому не может иметь российское происхождение:

Для тех, кто не очень хорошо представляет себе, что такое ракета для ЗРК C-200 - посмотрите вот это видео или картинку с военного парада в Иране - там эти зенитные ракетные комплексы стоят на вооружении до сих пор:

​Как следует из справочной литературы, масса осколочно-фугасной боевой части ракет, применяемых в комплексе "Ангара", – 217 килограммов, из них собственно взрывчатого вещества (тротил-гексогеновой смеси) – 80 килограммов. Боевая часть ракеты снабжается поражающими элементами диаметром 9,5 мм (21 тыс. штук) и 7,9 мм (16 тыс. штук). На фотографиях с места взрыва хорошо видно, что все поверхности вокруг места взрыва буквально изрешечены этими поражающими элементами:

​Как сообщает "Интерфакс", при разборе завалов на месте взрыва была обнаружена еще одна боевая часть "Ангары". "Она не представляет угрозы взрыва, поскольку находится в "спящем режиме" – успокоили переживающих в пресс-службе Росгвардии.