"Москва – в зоне поражения"

Министерство обороны России представило в ООН искаженные данные о дальности полета новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасон-14" – возможно, чтобы спасти режим Ким Чен Ына от новых санкций или просто для того, чтобы снизить накал страстей вокруг северокорейской ядерной программы. К такому выводу пришли эксперты независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT). О том, что Россия могла исказить результаты наблюдения за испытаниями ради своей политической выгоды, говорят и другие эксперты.

В июле 2017 года Северная Корея осуществила сразу два успешных запуска новой баллистической ракеты "Хвасон-14". Первый запуск состоялся в День независимости США, 4 июля: если верить данным северокорейских СМИ, а также информации, распространенной военными ведомствами США, Японии и Южной Кореи, дальность полета ракеты составила чуть более 900 километров. Во время второго запуска 28 июля – около 1000 километров. Совсем немного, на первый взгляд. Однако, в случае с испытаниями ракет КНДР стоит учитывать другой важный показатель – высоту апогея, то есть наивысшую точку, которой достигает вторая ступень ракеты. Дело в том, что Пхеньян вынужден запускать свои ракеты практически вертикально вверх – в случае если бы власти КНДР решили запустить "Хвасон-14" по более приближенной к условиям реального использования траектории, в сторону Тихого океана, ракете пришлось бы лететь над территорией Японии (в 1998 году после такого запуска Северная Корея была вынуждена объявить 8-летний мораторий на ракетные испытания). В случае с запуском 4 июля высота апогея ракеты "Хвасон-14", по данным западных источников, составила 2800 км, 28 июля – уже 3700 км.

Как же рассчитать максимальную возможную дальность полета новой северокорейской ракеты в боевых условиях? Для этого существуют специальные формулы, которые учитывают высоту апогея, массу боеголовки ракеты и другие параметры. Западные источники, а также специалисты в Японии и Южной Корее сошлись во мнении, что "Хвасон-14" является полноценной межконтинентальной баллистической ракетой, способной преодолевать расстояние от 7000 до 10000 километров. И лишь Россия с ними не согласна: по данным Министерства обороны России, дальность полета ракеты, запущенной 4 июля, составила не 933 километра, а 500. Высота апогея – не 2800 километров, а те же 500. Что касается ракеты, запущенной 28 июля, то дальность ее полета Россия оценила в 700 километров вместо 1000, а высоту апогея – в те же 700 вместо 3700. Такие цифры, говорят в CIT, соответствуют максимальной дальности полета по обычной траектории в 1,5–2 тысячи километров.

​Как видно, российские данные о высоте апогея северокорейской ракеты в разы отличаются от тех, о которых говорит сама Северная Корея и наблюдающие за ее испытаниями США, Япония и другие страны Запада. Россия предоставила эти данные участникам закрытого экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе США, и высказалась против проекта заявления, которое должно было осудить испытания. Позже пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижковский заявил, что на основе полученных Министерством обороны данных Россия "не может согласиться с определением этого пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты".

США и Южная Корея, напротив, восприняли испытания "Хвасон-14" как новую и серьезную угрозу: сразу после первого пуска начали совместные военные учения (проигнорировав просьбы России их прекратить) и вновь заявили о готовности применить военную силу против Пхеньяна. США, Южная Корея и Япония также раскритиковали Китай, основного экономического партнера Пхеньяна, за отсутствие реакции на северокорейские испытания. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил, что ожидает более активной позиции по Северной Корее и от России.

Пользователи интернета и эксперты Conflict Intelligence Team, изучающие открытые источники, проанализировали видеозаписи второго пуска "Хвасон-14", совершенного 28 июля, – в частности, кадры вхождения головной части северокорейской ракеты в атмосферу, сделанные камерой японского телеканала NHK в городе Муроран. Раcчеты CIT показали, что дальность полета в 700 километров, о которой говорит Минобороны РФ, не соответствует действительности и является существенно заниженной – при таких параметрах падение головной части ракеты не было бы видно из Японии.

Почему российские данные о параметрах испытаний "Хвасон-14" в разы отличаются от тех, что публикуют СМИ на Западе, в Японии и самой Северной Корее? Как производились расчеты, позволяющие обвинить Минобороны РФ в искажении реальных данных об испытаниях? Наконец, может ли речь идти об обычной ошибке? Мы задали эти вопросы эксперту Conflict Intelligence Team, предпочитающему скрывать свои реальные имя и фамилию под инициалами М.С. – из-за опасения репрессий со стороны представителей российских властей, а также Василию Кашину, ведущему научному сотруднику Института Дальнего Востока Российской академии наук, старшему научному сотруднику Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики.

"Москва – в зоне поражения"

М.С., автор исследования Conflict Intelligence Team:

– Правильно ли мы понимаем, что термин "дальность полета", употребляемый в случае с испытаниями северокорейских ракет, не отражает максимально возможную дальность их полета – ведь КНДР вынуждена запускать ракеты по навесной траектории? Как в таком случае рассчитывается максимальная дальность, которой может достичь ракета в условиях боевого применения?

– Пересчёт дальности полета и высоты апогея в максимальную дальность может производиться при помощи формул баллистики. У экспертов, которые этим занимаются, результаты по испытаниям "Хвасон-14" совпадают в пределах нескольких сот километров.

– Известно, что КНДР в июле совершила два успешных запуска ракеты "Хвасон-14". Как отличаются данные о дальности полета этих ракет, представленные Россией с одной стороны и США, Южной Кореей и Японией с другой?

– Данные США, Южной Кореи, Японии не отличаются друг от друга и не отличаются от данных Северной Кореи. Что касается российских данных, то дальность полета ракеты отличается от них "всего" на десятки процентов (900 км против 500, 1000 против 700), а вот высота апогея, верхней точки траектории – практически на порядок: 2800 км против 500, 3700 против 700.

– Где и как Россия представила свои данные о дальности полета ракеты, запущенной 4 июля?

– Россия представила свои данные на закрытом заседании в СБ ООН в форме документа, ссылка на который есть на сайте ООН. Мы не можем узнать детали закрытого заседания из открытых источников, стенограмма заседания не публиковалась.

– Как Россия получает данные о параметрах запуска ракет КНДР?

– Для измерения параметров траектории баллистических ракет других стран используются радиолокационные станции (РЛС). РЛС принимает радиолокационные отклики и записывает их, по ним можно с некоторой погрешностью построить траекторию. Для оценки этой погрешности нужен серьёзный технический анализ, который мы не проводили.

Не исключено, что помимо упомянутой в предоставленных Россией в ООН документах РЛС "Воронеж-ВП" под Иркутском могли использоваться и другие радиолокаторы, о которых говорил глава МИД России Сергей Лавров в одном из своих интервью. Например, в состав зенитно-ракетной системы "С-400" обычно входит радиолокационный комплекс 91Н6 (мы не проверяли специально по спутниковым снимкам его наличие), в районе Владивостока могут работать и другие радары, например, на острове Русский. Однако не факт, что радарам зенитно-ракетных частей хватает дальности действия для фиксации траектории полета северокорейских ракет (обычно дальность таких радаров составляет несколько сот километров), и не факт, что они работали и записывали данные во время испытательных полетов 4 и 28 июля.

– В каких пределах варьируется максимальная дальность полета ракеты "Хвасон-14" по мнению западных экспертов, а также военных специалистов из Южной Кореи и Японии? До каких городов в России и США она, по их мнению, может долететь?

– В целом эксперты сходятся на максимальной дальности без учета вращения Земли (если запускать ракету не через полюс, то это может повлиять на дальность в большую или меньшую сторону) около 10 тысяч километров. Такую дальность дает американский некоммерческий проект CSIS Missile Threat, такую же дальность использует южнокорейское агентство "Рёнхап" в своей инфографике.

Если вам нужна самая консервативная оценка, то это 8700 км у голландского астронома Марка Лангбрука. Все города России от Северной Кореи находятся не более чем в 7500 км (самый дальний – Калининград), вращение Земли могло бы отнять у ракеты порядка 1000 км полета (оценка очень приблизительная), но даже при использовании самой консервативной оценки максимальной дальности Москва (6400 км) с приличным запасом находится в зоне поражения. Что касается США, то по самой консервативной оценке, в зону поражения попадает всё Восточное побережье, насчет Среднего Запада и Новой Англии у экспертов консенсуса нет.

– С чем могут быть связаны столь существенные расхождения между данными западных стран, Южной Кореи и Японии с одной стороны и Министерства обороны России с другой?

Возможно, Минобороны не хочет расстраивать россиян тем, что северокорейские ракеты теперь технически могут долететь до Москвы

– Возможно, Минобороны не хочет расстраивать россиян тем, что северокорейские ракеты теперь технически могут долететь до Москвы и других российских городов. Хотя обычно задача "не расстраивать россиян" решается просто цензурой этой темы в телевизоре, позориться перед всем международным сообществом для этого совсем необязательно. Возможно, Россия пытается добиться от Минобороны США каких-то опровергающих свою версию данных, которые могли бы дать информацию об американских средствах обнаружения баллистических ракет. Пока, как мы можем видеть, Пентагон ничего такого не публикует, и даже отдельные числовые данные "сливают" только отдельные источники на условиях анонимности. Наконец, Россия, возможно, рассчитывает, что отрицанием суровой реальности можно снизить накал противостояния на Корейском полуострове. Возможно, Россия демонстративно вредничает, желая добиться уступок в других областях – "если вы не хотите с нами сотрудничать по таким-то и таким-то пунктам, то мы не будем с вами сотрудничать даже по тем пунктам, где у России и США, казалось бы, есть общий интерес".

Василий Кашин: "Если три страны говорят одно, а мы – другое, это выглядит немного странно"

– Как вы можете прокомментировать сообщения о том, что Министерство обороны России намеренно занизило данные о дальности полета ракеты "Хвасон-14", чтобы таким образом снизить накал страстей вокруг этих испытаний и, возможно, предотвратить введение новых санкций против Пхеньяна?

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– У меня нет своей личной радиолокационной станции, и я не могу независимо посмотреть на ее данные, сказать, кто прав, кто виноват. Насколько я понимаю, с российской стороны выдвигался ряд вопросов к этим испытаниям, и помимо того, что были выданы какие-то свои цифры относительно траектории полета ракеты, высказывались еще и предположения, что на самом деле северокорейцы запустили ракету фактический с пустой головной частью. Что это означает? Можно предположить, что у северокорейцев есть примитивная ядерная головная часть для баллистических ракет, которая примерно соответствует по техническому уровню тому, что сделали китайцы в 1966 году, и которая весит, возможно, более тонны. Это очень большая нагрузка. Высказывались даже предположения, что корейцы запускали ракету, у которой в качестве головной части стоял груз, макет, с массой во много раз меньшей. Предполагается, что с доступной корейцам полезной нагрузкой, с имеющейся в их распоряжении ядерной боеголовкой ракета вообще не могла бы претендовать на звание межконтинентальной, то есть это была бы просто несколько более тяжелая ракета средней дальности.

В принципе, такую точку зрения я слышал и от российских экспертов, и от некоторых китайских экспертов. Перепроверить ее, не имея собственной радиолокационной станции, я не могу. Вполне возможно, что Россия действительно не заинтересована в том, чтобы сейчас был большой накал страстей из-за этих испытаний, но это связано не столько с санкциями, сколько с тем, что после появления у корейцев ракеты, хотя бы теоретически способной нанести удар по территории США, с неизбежностью встает вопрос гипотетического превентивного удара. Причем этот удар может быть связан не только с каким-то политическим решением разоружить КНДР. Это может быть ситуация с ошибочными данными средств технической разведки, какими-то непродуманными или провокационными действиями северокорейцев. Это то, что волнует всех. Не знаю, занижала Россия цифры или нет, но строго говоря, ясно, что мы заинтересованы в том, чтобы накал страстей и напряженность вокруг этой темы были пониже. Что касается санкций, то на данный момент совершенно очевидно, что никакие дополнительные санкции невозможны и, судя по всему, Китай никакие существенные санкции против КНДР вводить и тем более выполнять не собирается.

– Максимальная дальность полета северокорейской ракеты, о которой говорят сторонники алармистского подхода к этой ракетной программе, – до 10 тысяч километров, то есть это не только Аляска, но и почти вся территория США и России.

– Да.

– Причем эта дальность рассчитывается с учетом высоты апогея, которого достигает вторая ступень ракеты при испытаниях. Допустим ли, с вашей точки зрения, такой метод, учитывая, что КНДР вынуждена осуществлять свои тестовые запуски по навесной траектории?

Вполне возможно, с реальной нагрузкой она вообще полетит на гораздо меньшее расстояние

– Это данные, которые исходят из энергетических возможностей ракеты. Теоретически она может пролететь такое расстояние. То есть вы можете сделать такой расчет. Но при этом вы не знаете нескольких очень важных вещей. Во-первых, как я уже говорил, мы не знаем, какая там была полезная нагрузка. И вполне возможно, с реальной нагрузкой она вообще полетит на гораздо меньшее расстояние. Возможно, и на 4–5 тысяч километров, как вариант. Это первое. Второе – это вопрос головной части ракеты, а именно – ее способности войти в плотные слои атмосферы, не разрушиться и совершить направляемый полет к цели с заданной точностью. Это очень сложная задача. Ясно, что они занимались теплозащитными покрытиями, всем остальным, но позволяет ли такой режим испытаний протестировать все это – это сомнительно, мы этого не знаем. Теоретически у них может быть ракета, которая улетит куда-то на Североамериканский континент, но мы не знаем, с какой нагрузкой она туда улетит, и мы не знаем, позволяет ли она доставить эту нагрузку в заданное место с заданной точностью или при входе в плотные слои атмосферы все развалится. Это то, что было, например, с большинством иракских ракет в ходе первой войны в Персидском заливе. Большинство ракет, которые запускал Саддам Хусейн, разваливались при входе в плотные слои атмосферы, потому что они были созданы на базе советских, с внесением изменений в технологию, в конструкцию, которые были плохо просчитаны, и ничего не сработало. Большая часть ракет просто развалилась. Это очень сложная инженерная проблема. Не говоря о том, что, в принципе, нормальный цикл испытаний такого оружия – это где-то с десяток удачных пусков. Тут мы пока этого не видим.

– И сама Северная Корея, и Япония, и США говорят, что ракета "Хвасон-14" достигала высоты в 2–3 тысячи километров, при этом Россия, этот документ есть на сайте ООН, предоставила на закрытом заседании Совбеза, которое было экстренно созвано США, документ – показания своих радиолокационных станций, где говорится о высоте всего лишь в 500–600 километров. Есть версия, что в российском документе речь идет лишь о первой ступени, что российские РЛС зафиксировали лишь ту высоту, на которую смогла подняться первая ступень. Как вы думаете, такая версия возможна?

– Вполне возможно. Может быть, это разные подходы, разные методы измерения, разная работа технических средств. Интересно было бы узнать, какие данные есть еще у кого-нибудь, например, у китайцев. Потому что у них, насколько я понимаю, уже есть станция, которая способна наблюдать за этим районом, они создают свою систему предупреждения о ракетном нападении. Может быть, имела место какая-то ошибка. Может быть, там есть какие-то варианты интерпретаций этих данных, и Россия их предпочла интерпретировать определенным образом. Со стороны это проверить невозможно, хотя ясно, что если три страны, каждая ссылаясь на собственные средства наблюдения, и Япония, и Южная Корея, и США говорят одно, а мы другое, это выглядит немного странно.