Кадыров отказался запрещать показ "Матильды" на территории Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался запрещать показ в республике фильма Алексея Учителя "Матильда". По мнению Кадырова, жители Чечни "и так не станут тратить время" на просмотр, как он выразился, "безнравственной, бездуховной и аморальной по отношению к своей Родине" картины. Глава республики считает, что фильм "не найдет зрителя" и в других регионах России.

Ранее в четверг Министерство культуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение, присвоив картине рейтинг "16+". В ведомстве отметили, что "ничего запрещенного в фильме нет".

Кампанию с требованием запретить показ "Матильды" ведет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что картина о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской якобы оскорбляет чувства верующих.

Кадыров ранее требовал от Минкульта запретить показ фильма на территории Чечни.