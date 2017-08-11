Телеканал CNN уволил обозревателя за твит с нацистским приветствием

Американский телеканал CNN прекратил сотрудничество с политическим обозревателем Джеффри Лордом. Причиной увольнения стал твит журналиста с нацистским привествием "Sieg Heil!" в адрес либерального активиста. Лорд уверял, что написал это в шутку. Телеканал заявил, что такое поведение неприемлемо.



Лорд работал на CNN с 2015 года. Он придерживается консревативных взглядов и в своих комментариях в эфире поддерживал политику Дональда Трампа. Кандидат в президенты лично советовал CNN нанять Лорда. Телеканал утверждает, что рекомендация Трампа не повлияла на решение о приеме на работу. Ранее 66-летний журналист работал помощником Рональда Рейгана.

Либеральное общественное движение Media Matters for America критиковало CNN за сотрудничество с Лордом. В ответ журналист обвинил группу в ограничении свободы слова. Это и послужило причиной перепалки в твиттере. Увольнение Лорда глава движения Media Matters прокомментировал записью "LOL" (громко смеюсь).