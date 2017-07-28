Трамп наложит вето на хамство

Доброе утро!

Иной раз небесполезно напомнить с самого начала:

На самом деле это промо-акция петербургского уличного фестиваля, который начнется в субботу, но что правда – то правда. И вот на что они уходят.

Владимир Путин назвал новые американские санкции против России “хамством” и сказал, что России “придется” на них отвечать. Сенат США, вслед за Палатой представителей, одобрил законопроект о санкциях. Позицию Дональда Трампа, который теперь должен подписать закон или наложить на него вето, изъяснял директор по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамуччи. Он, натурально, позвонил в прямой эфир CNN, чтобы сообщить среди прочего, что Трамп наложит вето, но – внимание – только для того, чтобы ужесточить санкции. Такие теперь нестандартные формы государственной коммуникации.

Американские военные пока еще не переняли этой манеры: председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд сказал, что на основании одного твита Дональда Трампа политику в отношении трансгендеров в армии менять не будет. Ждет традиционного приказа.

Российские новости списком:

Родственников пропавших (и вероятно убитых) жителей Чечни заставляют писать заявления о том, что те уехали в Сирию, и забирают документы пропавших. Это удалось выяснить журналистам Русской службы “Би-би-си”. На условиях анонимности, конечно.

заставляют писать заявления о том, что те уехали в Сирию, и забирают документы пропавших. Это удалось выяснить журналистам Русской службы “Би-би-си”. На условиях анонимности, конечно. В Москве – после публикации Веры Шенгелии на “Медузе” – уволился директор психоневрологического интерната , передававший квартиры пациентов людям из своего окружения.

, передававший квартиры пациентов людям из своего окружения. Уклонистам от армии запретили занимать государственные должности в течение десяти лет, а крымских чиновников обязали вести фейсбук.

Назначен новый постоянный представитель России в ООН, им стал замминистра иностранных дел РФ Василий Небезня. Составить о нем представление можно по этому материалу.





Теперь Украина.

Михаил Саакашвили видеообратился к Петру Порошенко (на украинском, хоть и по бумажке) и сказал, что не будет получать статус беженца. Его защита оспорит лишение Саакашвили украинского гражданства в суде. В Киеве несколько сот человек устроили акцию протеста. Реакции украинских политиков и комментарии по поводу “договоряка” между Украиной и Грузией, в заключении которого Саакашвили обвинил Порошенко, тут.

видеообратился к Петру Порошенко (на украинском, хоть и по бумажке) и сказал, что не будет получать статус беженца. Его защита оспорит лишение Саакашвили украинского гражданства в суде. В Киеве несколько сот человек устроили акцию протеста. Реакции украинских политиков и комментарии по поводу “договоряка” между Украиной и Грузией, в заключении которого Саакашвили обвинил Порошенко, тут. Матери украинца Станислава Клыха (осужденного в прошлом году в России на 20 лет за участие в Первой чеченской войне на стороне сепаратистов) и россиянина Виктора Агеева , задержанного украинскими военными в Луганской области, обратились к Путину и Порошенко с призывом освободить их сыновей и прекратить войну.

(осужденного в прошлом году в России на 20 лет за участие в Первой чеченской войне на стороне сепаратистов) и россиянина , задержанного украинскими военными в Луганской области, обратились к Путину и Порошенко с призывом освободить их сыновей и прекратить войну. Верховный суд России удвоил срок (с 7 до 15 лет) крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву – просто так, по тому же делу. Вина его в том, что он участвовал в работе организации "Хизб ут-Тахрир" , которая в России считается террористической, а в Украине – нет. Украина считает Зейтуллаева своим гражданином и политзаключенным.

, которая в России считается террористической, а в Украине – нет. Украина считает Зейтуллаева своим гражданином и политзаключенным. По делу “украинских диверсантов” появился первый приговоренный. Алексея Стогния в закрытом режиме судили в Крыму и дали ему 3,5 года. Стогния и еще троих обвиняют в подготовке терактов в Крыму. Киев называет это провокацией российских спецслужб.

Reuters рассказывает о другой провокации российских спецслужб: они, по данным агентства, следили за работой предвыборного штаба Эммануэля Макрона через фейсбук, причем заметили подозрительное поведение нескольких аккаунтов сотрудники “Фейсбука”.

Конфликт в Иерусалиме далек от разрешения: в столкновениях на Храмовой горе пострадали больше ста человек. А сегодня пятница.

Самым богатым человеком мира стал основатель Amazon Джефф Безос – у него, по данным Forbes, на 0,6 млрд долларов больше, чем у Билла Гейтса. Но Билл Браудер считает, что самый богатый человек в мире на самом деле Владимир Путин, у него, по оценкам Браудера, денег больше, чем у Безоса и Гейтса вместе взятых – 200 млрд долларов.

По такому случаю все три ссылки сегодня будут двойные:

Действительно ли Финляндия уверенно дружит с Россией? Здесь на этот вопрос отвечает писатель и переводчик Юкка Маллинен, а здесь его же, только в связи с фигурой Карла Маннергейма, разбирает Анастасия Семенович.

Христианское. Отрывок из книги британского историка Джонатана Харриса “Византия. История исчезнувшей империи” о предыстории раскола двух церквей и об истоках конфликта, который привел к захвату и разграблению Константинополя во времена IV крестового похода. Плюс интервью историка искусства и византолога Алексея Лидова о методах исследования старых икон.

И фотография. Разговоры с Юрием Молодковцом, который работает в Эрмитаже, фотографирует не только экспонаты, но и котов, и ведет эрмитажный инстаграм, и с Мироном Цовниром, который всю жизнь снимает маргиналов в разных городах.

Хороших вам выходных. Помните про лучшие годы.

Искренне ваши,

Семь-сорок