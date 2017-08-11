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Православный активист требует отменить фестиваль красок Холи в Уфе

Фестиваль красок Холи

Православный активист из Липецка Дмитрий Адоньев потребовал запретить в Уфе фестиваль красок Холи как "не соответствующий концепции национальной безопасности России".

Издание "Горобзор" пишет, что Адоньев написал заявление в городскую администрацию Уфы. В нем он назвал молодежное мероприятие "сектантским" и основанным на "культе поклонения демонице".

По данным "Открытой России", Дмитрию Адоньеву уже удалось добиться отмены аналогичных фестивалей в Воронеже и Липецке. Ранее праздники Холи не разрешили провести в Рязани, а также в Челябинске, где действия организаторов потребовала проверить местная епархия.

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