Православный активист требует отменить фестиваль красок Холи в Уфе

Православный активист из Липецка Дмитрий Адоньев потребовал запретить в Уфе фестиваль красок Холи как "не соответствующий концепции национальной безопасности России".

Издание "Горобзор" пишет, что Адоньев написал заявление в городскую администрацию Уфы. В нем он назвал молодежное мероприятие "сектантским" и основанным на "культе поклонения демонице".

По данным "Открытой России", Дмитрию Адоньеву уже удалось добиться отмены аналогичных фестивалей в Воронеже и Липецке. Ранее праздники Холи не разрешили провести в Рязани, а также в Челябинске, где действия организаторов потребовала проверить местная епархия.