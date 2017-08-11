Украинец Панов, обвиняемый в подготовке теракта, осужден на 8 лет

Северо-Кавказский окружной военный суд в пятницу приговорил к восьми годам колонии девятнадцатилетнего украинца Артура Панова, которого обвиняют в подготовке теракта в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Житель Ростова Максим Смышляев, которого суд признал пособником Панова, приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

Выходец из Луганска Артур Панов был задержан в декабре 2015 года в Ростове-на-Дону, после того как якобы пересек украино-российскую границу под видом беженца. Следствие считает, что Панов планировал взорвать с помощью самодельной бомбы зрительный зал ростовского Театра драмы имени Горького.

Максим Смышляев, по версии следствия, давал Панову советы. Сам ростовчанин утверждает, что "негативно высказывался" об идеях совершения теракта и насильственной смены власти.

В мае Артур Панов обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека, а также потребовал вернуть его на Украину. Он неоднократно объявлял голодовки.