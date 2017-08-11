Ильдара Дадина оштрафовали на 11 тысяч рублей за акцию 12 июня

Тверской суд Москвы оштрафовал Ильдара Дадина на 11 тысяч рублей, признав его виновным в нарушениях во время несогласованной акции протеста 12 июня. Об этом сообщает агентство РАПСИ.

Оппозиционного активиста признали виновным в неподчинении полиции и в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. По версии следствия, он выкрикивал некие "лозунги тематического содержания" и не реагировал на требования полиции прекратить это делать.

26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. По всей стране были задержаны более полутора тысяч человек.

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным за неоднократное участие в несогласованных акциях. Приговор активисту отменил Верховный суд, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.