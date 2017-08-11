Матери пропавших в Чечне людей просят помощи правозащитников

Матери жителей Чечни, предположительно похищенных и казненных без суда в январе этого года, попросили помощи у европейских правозащитников. Открытое письмо поступило в редакцию портала "Кавказ.Реалии" (проект Радио Свобода).

Авторы обращения подчеркивают, что пытались найти похищенных родных самостоятельно, однако органы власти Чечни ничего не предпринимают. Под письмом стоят подписи десяти человек.

31 июля "Новая газета" опубликовала ксерокопии документов о задержании десятков людей в Чечне зимой 2016–2017 годов. По данным издания, в январе 27 из них были расстреляны без суда. Сообщалось, что родственников убитых заставили подписать признание в том, что пропавшие люди уехали воевать в Сирию.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что эта публикация ничего не доказывает, а власти республики лишь проводили "профилактическую работу" с потенциальными вербовщиками террористов.