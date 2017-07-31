"Новая газета" опубликовала имена казненных без суда в Чечне

"Новая газета" в понедельник опубликовала имена 27 жителей Чечни, предположительно казненных без суда в январе этого года.

Издание приводит два списка задержанных. В первый включены трое обвиняемых по делу о нападении на полицейского в Грозном 17 декабря 2016 года. Это Исмаил Бергаев, Сахаб Юсупов и 18-летняя Мадина Шахбиева, которая, по данным "Новой газеты", является родственницей сотрудника силовых структур, приближенного к депутату Адаму Делимханову.

Шахбиева умерла в декабре при невыясненных обстоятельствах, а Бергаев и Юсупов были застрелены в Грозном через месяц. Полиция также арестовала всех, кто был знаком с задержанными. "Новая газета" пишет, что семерых из них также казнили без суда.

Во втором списке – 67 имен подозреваемых, которых задержали в период с декабря 2016 года по январь 2017-го. Четырнадцать из них также были расстреляны. Родственников заставили подписать признание в том, что убитые якобы уехали воевать в Сирию, пишет "Новая газета".

Власти Чечни назвали предыдущую публикацию о внесудебных казнях на территории республики "ложью". Союз журналистов Чечни потребовал от издания предоставить доказательства.