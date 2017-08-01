Власти Чечни: задержания зимой 2016-2017 – профилактика терроризма

В документах со списками задержанных, предположительно казненных без суда Чечне, могут быть имена потенциальных вербовщиков террористов, с которыми власти республики проводили "профилактическую работу". Об в беседе с изданием РБК заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По словам чиновника, в публикации "Новой газеты" нет "даже косвенного намека" на доказательство расстрелов подозреваемых в январе этого года.

В понедельник "Новая газета" опубликовала ксерокопии документов о задержании десятков человек в Чечне зимой 2016-2017 годов. По данным издания, в январе 27 из них были казнены без суда. Родственников убитых заставили подписать признание в том, что пропавшие люди уехали воевать в Сирию.

До этого издание уже сообщало о расстрелах подозреваемых, а также о преследовании гомосексуалов на территории Чечни. Власти республики эту информацию отрицают.