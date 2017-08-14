"Это – протест"

За последние полгода лишь 100 тысяч украинских граждан приезжали на отдых в аннексированный Россией Крым, такие данные обнародовал глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев. При этом до аннексии Крым ежегодно посещали около 4 миллионов украинских туристов, помимо которых были еще отдыхающие из стран СНГ, в том числе, России, и зарубежья.

Рекордно малый туристический поток из Украины – одна из причин пустующих пляжей и мини-гостиниц в этом году. Доля украинских туристов всегда была стабильной и составляла 65 процентов от общего числа отдыхающих, – написал Александр Лиев, который занимал пост министра курортов и туризма Автономной республики Крым. В интервью Радио Свобода он объясняет, почему украинцы и россияне отказываются ехать отдыхать на полуостров.

– Вы обнародовали цифру 100 тысяч украинских туристов за последние полгода. Не могли бы вы объяснить, как удалось ее получить?

– Есть данные погранслужбы, сколько людей пересекли административную границу между Крымом и Украиной. Таких пересечений – 340 тысяч, из них порядка 150 тысяч, – это люди, которые имеют крымскую прописку. Это такие, как я. Я не был в Крыму, мне, к сожалению, запрещен въезд, но многие крымчане ездят в Украину. Если вычесть крымчан, остается 200 тысяч человек, пересекавших границу с Крымом со своими разными целями.

Цифры этого года – рекордно низкие за всю историю крымского туризма

У нас осталась методика, разработанная еще до войны крымской Национальной академией природоохранного и курортного строительства (НАПКС). Она сложная и основывается на многолетних социологических наблюдениях, которые, конечно, делались в довоенное время. Согласно этой методике, самый оптимистический процент людей, въезжающих на полуостров с туристическими целями в летний сезон, – это 50 процентов от общего числа не крымчан. В зимний сезон другая цифра. Она каждый месяц коррелируется. Применяя методику НАПКС, можно сказать, что порядка 100 тысяч человек – это люди, которые въезжали в Крым с туристическими целями. К туристическим целям относятся практически все цели, не связанные с бизнес-путешествиями или миграцией. Поездка в гости – это туристическая цель. Поездка для того, чтобы на что-то посмотреть, – это туристическая цель. Таким образом, можно утверждать, что порядка 100 тысяч человек, которые пересекли административную границу с Крымом, – это туристы. Это крайне мало по сравнению с тем, что бывало раньше.

– А что было раньше? Не могли бы вы сравнить с нынешней ситуацией?

– Когда Крым был в составе Советского Союза, то принимал 8 миллионов туристов, из которых 6 были гражданами материковой Украины. На протяжении последних 25 лет Крым принимал 4-4,3 миллиона туристов из материковой Украины, а всего принимал 6. Были у Крыма тяжелые годы, 90-е, когда туристический поток был минимальным, но какими бы ни были тяжелыми годы, всегда украинцы составляли 65-70 процентов от общего числа туристов. Цифры этого года – рекордно низкие за всю историю крымского туризма. Конечно, это экспертные цифры. Они отталкиваются от методик, от общего количества пересечения границы. И погрешность здесь определенная есть, но она не такая уж и значительная.

– В Крым можно попасть не только наземным транспортом, но и по воздуху. Хоть этот путь Украина и признает незаконным, но, тем не менее, учитываете ли вы тех украинцев, которые летят в Москву, а потом из Москвы летят в Симферополь?

– Во-первых, это невозможно, так как прямое авиасообщение прекращено. Для того, чтобы полететь в Крым, нужно полететь в Минск, оттуда полететь в Москву, а из Москвы – в Крым. Цена такого путешествия будет в три раза дороже, чем полететь из Киева в Анталию или в Ниццу. Поэтому, может быть, и есть человек пятьдесят, которые за это время слетали в Крым по каким-то своим делам, потому что им было очень надо, но туристического потока по воздуху нет.

– Может ли Россия восполнить недостаток украинских туристов? Сколько приблизительно туристов из России сейчас приезжают в Крым?

– Крым всегда был открыт и для России, и, скажем, для Германии, и для Украины. Раньше, в довоенное время, не было никаких препятствий бывать в Крыму. В Крым приезжали без виз. Никаких сдерживающих факторов в частности для россиян не было. Тогда в Крым приезжали 1,1-1,4 миллиона россиян. Сейчас приезжает 1,1 миллиона, по крайней мере, судя по прошлому году. И оснований для роста туристического потока из России в оккупированный Крым нет. PR – есть, а оснований для роста нет. Бывает есть какой-то сдерживающий фактор, а потом – чик – этот фактор убрали, и туристы поехали. Ничего такого не произошло. В связи с чем поток должен увеличиться? В связи с тем, что "Крымнаш"?

Наоборот, есть основания для уменьшения туристического потока. Во-первых, это отсутствие железнодорожного сообщения. Большинство россиян из этого миллиона, который приезжал в Крым, ехали поездом. Во-вторых, в Крыму значительно выросли цены, особенно на продовольствие. И это очень важный фактор. В-третьих, сильно ухудшилось качество продуктов. Раньше россияне в Крыму с огромным удовольствием потребляли украинские продукты, которые всегда были лучшего качества и значительно дешевле, с меньшим сроком хранения (они был более органические), но сейчас их там просто нет.

Кроме этого, вопросы безопасности. Все-таки вокруг Крыма и ситуации в Донбассе в российских СМИ идет достаточно широкая кампания с рассказами о террористических группах и так далее. При выборе жителя, например, Екатеринбурга, Крым не попадает в первую десятку туристических интересов по всем вышеперечисленным причинам. Можно сказать, скорее, об увеличении потока украинских туристов в Евросоюз, потому что отменили визы. И то это не будет серьезным увеличением: на 10-12 процентов, а не в два раза. А для россиян условия для совершения путешествия в Крым вообще не улучшились. Ни заработок в России не повысился, ни цены в Крыму не понизились, ни доступность Крыма не стала лучше. Странно, когда говорят, что "теперь-то россияне поедут в Крым". Почему они сейчас должны поехать? Что им раньше мешало?

–Украинцы тоже отказываются от путешествия в Крым. Цифры разительные: 100 тысяч вместо нескольких миллионов туристов. Какие у них мотивы отказа от путешествия?

Основной объем туристического бизнеса – это были мини-отели и сезонные рестораны. Этот бизнес не работает

– Причины три. Наверное, самая популярная – патриотическая. Речь идет об эмоциональном неприятии нынешней оккупации. Даже скучая по Крыму, украинцы принимают решение не ехать, многие говорят, что это – протест. Некоторых удивляет, что нашлись 100 тысяч человек, решивших поехать. Вторая причина – транспортная. Чтобы добраться в Крым, нужно очень сильно постараться. Нет поездов, а большинство жителей и Украины, и России ездили в Крым поездами. Нет самолетов, нет автобусов. Есть возможность добраться только на машине. При этом есть сложности при пересечении границы, это потраченное время. И третья причина – безопасность. Если сейчас житель Украины в Крыму попадет в какую-то ситуацию, которая могла бы произойти у него и в Турции, и в Одессе, где угодно... например, человек сломает ногу, то его страховая компания в Крыму не работает. Или не дай бог попасть в какую-то передрягу с местными оккупационными властями, с правоохранительными органами. В этом случае украинские власти не способны оказать правовую помощь нашим гражданам на территории Крыма.

– Отток туристов из Украины констатируют и сами крымчане. Как это сказывается на их доходах?

– В Крыму более 200 тысяч человек были заняты в туристической сфере. Крымский турбизнес делился на две части: частный бизнес, 4,5 тысячи мини-отелей, почти 10 тысяч сезонных ресторанов, и 700 здравниц. Здравницы в основной массе сносно заполнены теми, кого отправляет российский бюджет. Есть здравницы, для которых ситуация экономически даже стала лучше, чем была. Но это очень незначительная часть турбизнеса. Основной объем туристического бизнеса – это были мини-отели и сезонные рестораны. И основная масса этих объектов сейчас находится на российских и украинских сайтах продажи недвижимости. Судя по тому, как долго она там находится, – она не продается. А значит этот бизнес не работает.