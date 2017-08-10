Все для Крыма

Власти Краснодарского края на официальном сайте сообщили о предстоящем точечном веерном отключении из-за поставок электроэнергии в Крым. Говорилось, что отключения будут в период пиковой нагрузки, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, и они коснутся Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского, Абинского, Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов. Введены ограничения по рекомендации Минэнерго. Однако уже спустя несколько часов в Минэнерго заявили, что не давали администрации края таких рекомендаций, а само сообщение исчезло с сайта.



"Ограничения введены по рекомендации Минэнерго, чтобы не нарушить устойчивость работы энергосистемы, которая снабжает электричеством Крым, в связи с экстремально жаркой погодой" – эта информация не на шутку взбудоражила людей, живущих в зоне предстоящего "точечного отключения", поскольку и без Крыма ситуация в крае с мощностью сетей плохая.

– В принципе и без Крыма, без этих отключений, которые планируются, ситуация в Краснодарском крае с электроэнергией, с мощностью сетей плачевная. Например, в городе Краснодаре, где я живу, в частном секторе, у нас напряжение в сети сегодня порядка 160 вольт вместо положенных 220. Вот я прямо взял прибор, не поленился, и посмотрел, – говорит житель Краснодара Леонид Запрудин, председатель краевого "Парнаса". – Это означает, что не работают никакие электроприборы, за исключением маломощных. Грубо говоря, вентиляторы работают, все остальное нет, выключаются телевизоры, компьютеры и тому подобное. То есть это и сейчас, без Крыма, в условиях пиковой нагрузки в центре Краснодара такая ситуация с электроэнергией, по крайней мере в частном секторе.

Впрочем, в пиковый сезон отключения были всегда, замечает Запрудин.

А сейчас еще старые добрые веерные отключения из девяностых будут многократно больше

– Мне сложно понять, почему у нас низкое напряжение в сети, и насколько отключения в Краснодаре связаны с Крымом, какие мощности уже туда отдаются. Пока у нас это эпизодически происходит, периодически отключают микрорайоны, – поясняет он. – Дополнительно к тому, что сети в целом перегружены и не справляются, в принципе, невозможно пользоваться электроэнергией, у нас кондиционеры не работают при таком напряжении, периодически отключаются целые районы, это происходит все лето, выборочно выключаются микрорайоны Краснодара. А сейчас еще старые добрые веерные отключения из девяностых будут многократно больше. Потому что любой человек, который хоть чуть-чуть соображает в технике, понимает, что на скорую руку бросили по Керченскому проливу эти вот электромагистрали из континентальной России в Крым, а чтобы эту проблему решить, нужно прямо из Сибири подтянуть мощности до Краснодарского края, и вот тогда будет более-менее проблема решена. А по сути получается, что Крым сейчас электроснабжается за счет Краснодарского края, который с ним непосредственно граничит. Ну, и может быть, ближайших областей, из которых они могут взять электроэнергию, – это Ростовская область, Адыгея. То есть территориально ближайшие регионы сейчас отдают электроэнергию Крыму. И ничего с этим поделать невозможно, потому что недостаточно бросить провод, который Путин торжественно открыл два года назад, нужно подтягивать мощности. Поэтому, как я говорил, как и мои товарищи по партии говорили, Крым когда-то был отдан Украине не по глупости советской власти или не потому, что Хрущев недалекий человек, а именно из экономических соображений. Потому что Крыму выгоднее, проще, дешевле получать электроэнергию с территории континентальной Украины, получать воду из Украины, товары подвозить по земле, и только так. Так что, как наша партия заявляла и заявляет, это была глупость – то, что было сделано в 2014 году. Да, с точки зрения национального признака, с точки зрения того, что в Крыму проживает большинство русскоязычного населения, это можно как-то оправдать, а вот с экономической точки зрения оправдать нельзя никак. Поэтому в Крыму плохо, и в Крыму будет плохо теперь всегда, потому что затраты на восстановление инфраструктуры, на то, чтобы туда подать хотя бы электроэнергию, огромные, страна наша с ними не справится. А стоимость аннексии Крыма возрастает в десятки раз. Поэтому эта проблема будет всегда, и мы теперь будем и в этом году, и в ближайшие десятилетия жить так, как мы живем, то есть с веерными отключениями электроэнергии.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорит, отключения, которые уже есть и в Крыму, и в Краснодарском крае, нельзя называть веерными, но без отключений в пиковые часы система просто не справится.

Если сейчас не ввести точечные отключения, то система пойдет вразнос

– Систему нужно сбалансировать, необходима дополнительная генерация, которой нет, потому что и в Крыму, и в Краснодарском крае включено все, что только возможно. Крым развивается, увеличивается количество оборудования, сейчас пик туристического сезона, жара, люди хотят пользоваться кондиционерами, – перечисляет эксперт. – В Крыму в этом году уже были отключения, но потом ситуацию выровняли. Все это проблемы изношенных сетей, в которые не вкладывались десятилетиями. И если сейчас не ввести точечные отключения, то система пойдет вразнос, будет еще хуже, и это необходимая мера. А к концу года в Крыму должны запустить тепловую электростанцию, и тогда ситуация будет уже получше.

То, что с сетями в Крыму будет лучше, президент Путин обещал еще зимой 2015 года. "В 2017 году мы подадим сюда газ с территории Кавказа, и к этому же времени, в конце 2017 года, должна быть построена тепловая электростанция, которая даст еще где‑то 470 мегаватт. В 2018 году – еще два блока и еще 470 мегаватт", – говорил Владимир Путин, запуская первую линию энергомоста в Крым.

Но пока, из-за исторически максимального потребления электроэнергии, превысившего, по сообщениям "Крымэнерго", суммарный объем существующей генерации, энергетики были вынуждены применить графики временного отключения электричества. Полностью без электричества Крым остался 28 июля, в тот день перестали работать все четыре линии энергомоста, связывающие полуостров с материком. Первоначально сообщалось, что причиной сбоя могла стать аномально высокая температура воздуха в Краснодарском крае. Потом в "блэкауте" обвинили водителя грузовика, который попал в ДТП. Член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет пообещал, что в Крым дополнительно перебросят четыре мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) для стабильной работы энергосистемы.

Роман, владелец одной из частных гостиниц Геленджика, говорит, что о грядущих отключениях электроэнергии ему ничего не известно – власти об этом пока не предупреждали. Но поскольку ограничения подачи электричества в разгар туристического сезона случались и раньше, неожиданностью для жителей города и туристов это не станет:

– Если это будет у всего города, то никакого индивидуального недовольства не будет, – говорит Роман. Он уверен, что на его бизнесе это тоже никак не отразится: из-за трехчасового отсутствия электричества туристы вряд ли начнут массово покидать Геленджик.

А вот житель Анапы Алексей Егоров настроен не так оптимистично. По его мнению, массовые отключения электроэнергии могут отразиться на настроении туристов:

Потому что на наших курортах и так очень много проблем, которые ждут своего решения годами, иногда десятилетиями

– Естественно, как любой житель Анапы, я отношусь к этому резко отрицательно. Потому что на наших курортах и так очень много проблем, которые ждут своего решения годами, иногда десятилетиями, – говорит Егоров.

Электроэнергия необходима городу в любую погоду, особенно в жару, и эти отключения, по сути, убивают курорт, считает Алексей.

– Здесь нет никакого производства, большинство жителей города зарабатывают только на приеме гостей, и эти отключения могут негативно сказаться на их доходах, – поясняет он.

Кубанский эколог Евгений Витишко уверен, что массовые отключения электроэнергии в разгар массового сезона свидетельствуют о недоразвитости инфраструктуры российских курортов, в том числе и расположенных на территории Крыма, и напоминает, что у властей была возможность исправить эту ошибку еще несколько лет назад:

– Здесь нет никакого производства, большинство жителей города зарабатывают только на приеме гостей, и эти отключения могут негативно сказаться на их доходах, – опасается Алексей. Но это все – долгосрочные перспективы отключения электроэнергии. Самые же ближайшие последствия коснутся всех – и курортников, и жителей Анапы. – Ну, в холодильниках, допустим, пропадут продукты. Те, кто не имеет газа, живут в пригородах, используют электроэнергию для приготовления пищи, не смогут покушать, накормить своих детей. Люди, которые не переносят жару, а жара сейчас очень сильная, не имеют возможности включить кондиционер. Это отразится на здоровье, и для многих это может быть критично.

– В 2013 году мы достаточно долго боролись со строительством в Кудепсте газопоршневой ТЭЦ на 350 мегаватт. Строитель, который планировал ее построить в Сочи перед Олимпиадой, клятвенно нас уверял, что оборудование стоит чуть ли ни в Турции, и мы предлагали на тот момент как экологи: ребята, перенесите эту ТЭЦ в район Новороссийска, как раз закроете эту тему, – рассказывает Витишко. – Сейчас дефицит электроэнергии в Крыму составляет порядка 400 мегаватт. Вот 350 этой газопоршневой электростанции хватило бы, мне кажется, за глаза всему Крыму. И теоретически ее можно собрать и сейчас.

Другой вопрос, что вкладывать в Крым никто не собирается, уверен эколог.

Мы пришли с моря, расположились в гостинице, решили выпить чашечку или рюмочку чая – и выключили свет. Ни помыться, ни поцеловаться

– Как показало время, сейчас в Крыму нет ни воды, ни света, ни газа, и перспективы дальнейшего его развития как курортного региона очень призрачные. Транспортное сообщение практически нулевое, пробка на переправе около 12 часов, в этом сезоне сам там путешествовал некоторое время назад. И это очень плохо, – говорит Витишко. – Этими решениями власти вредят и курортам Крыма, и Краснодарского края. Вот представьте, я приехал отдыхать, а у меня с 20 до 23 часов отключили электричество. Мы пришли с моря, расположились в гостинице, решили выпить чашечку или рюмочку чая – и выключили свет. Ни помыться, ни поцеловаться... Я надеюсь, что все канализационные установки имеют автономное электроснабжение, и они будут работать бесперебойно. Но, зная нашу действительность, можно предположить, что это не совсем так. Конечно, к каким-то катастрофическим последствиям эти отключения не приведут, но неудобства даже в виде испорченных продуктов негативно скажутся и на туристах, и на тех, кто занимается предпринимательством.