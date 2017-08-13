Стоимость одного биткоина впервые превысила 4 тысячи долларов

Курс криптовалюты биткоин превысил 4 тысячи долларов. Таким образом, стоимость одного биткоина за последние сутки выросла более чем на 10 процентов и в очередной раз обновила свой исторический максимум. Капитализация криптовалюты, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в настоящее время составляет почти 70 миллиардов долларов.

Предыдущий исторический максимум биткоин побил 5 августа – тогда его курс превысил 3 тысячи долларов.

Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире. Одной из главных особенностей платежной системы является то, что она неподконтрольна ни одному государству или частному лицу, а владелец биткоина может сохранить полную анонимность при покупке в интернете какого-либо товара. Выпуск биткоинов происходит в результате компьютерных вычислений, поэтому заранее известен объем, а также само время появления новых единиц криптовалюты.

В России биткоин в феврале 2014 года был приравнен к "финансовым пирамидам". При этом в мае 2017 года Банк России заявил о намерении ввести так называемый "налог на биткоин", чтобы "контролировать" криптовалюту. Как именно власти планируют это делать и как будет работать "налог на биткоин", неизвестно.