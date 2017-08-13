В Одессе прошел "Марш равенства" в защиту прав ЛГБТ-сообщества

В Одессе прошел "Марш равенства" – акция за права представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщила Украинская служба Радио Свобода.

В полиции Одессы заявили, что марш прошел "без нарушений общественного порядка". При этом ЛГБТ-активистов охраняли несколько десятков военнослужащих Нацгвардии, а маршрут самой акции был изменен из-за протеста сторонников так называемых "традиционных ценностей".

После того, как полицейские остановили шествие, его участники устроили "сидячую забастовку". Они скандировали: "Одесса без гомофобии".

Всего, по данным агентства "Интерфакс-Украина", в акции ЛГБТ-сообщества участвовали около 200 человек. После завершения шествия полицейские на автобусах вывезли активистов из центра города.

В прошлом году во время "Марша равенства" в Одессе произошли столкновения, были задержаны 20 человек.