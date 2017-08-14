СМИ: Кремль усиленно контролирует кампании губернаторов-новичков

Кремль почти не вмешивается подготовку к выборам "опытных" губернаторов, но "держит под плотным контролем" избирательные кампании недавно назначенных исполняющими обязанности глав регионов. Об этом в понедельник пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По информации издания, за кампаниями новичков следят в управлении президента по внутренней политике. В Москве в последние недели проходят совещания с вице-губернаторами и политтехнологами. Одиннадцать временно исполняющих обязанности губернаторов – новые люди, "у которых нет ни своих политических машин, ни электорального опыта", - сказал источник "Ведомостей".

Ранее движение в защиту избирателей "Голос" подготовило доклад, в котором отмечалось, что основным способом отсева неугодных региональным властям соперников на выборах остается так называемый муниципальный фильтр. У кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию действующим главам регионов, возникли проблемы со сбором подписей местных депутатов.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года состоятся прямые губернаторские выборы в шестнадцати регионах, выборы шести законодательных собраний и одиннадцати городских дум.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, более 70 процентов уже зарегистрировались на выборах.

