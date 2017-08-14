В Москве мэрия утвердила первые адреса переселения москвичей

Мэрия Москвы утвердила адреса первых площадок для переселения жильцов из домов, сносимых по так называемой программе реновации. Об этом в понедельник пишут "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил заместитель московского мэра Марат Хуснуллин.

В списке- 113 объектов, среди которых есть уже готовые и строящиеся дома, парковки, ветхие здания и пустыри. Адреса можно посмотреть на карте, составленной изданием. Переселение жителей из сносимых домов начнется осенью 2017 года.

В рамках программы реновации московские власти планируют к 2032 году снести более 5 тысяч домов. Жителям попавших под снос домов мэрия обещает предоставить "равнозначные" квартиры в новостройках. Стоимость реновации оценивается в три триллиона рублей.

Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. Несмотря на это, 1 июля закон о реновации подписал президент Владимир Путин.